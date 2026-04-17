Rock in Roma 2026, la lineup: da The Offspring ai Mumford & Sons, passando per Caparezza e Litfiba

Rock in Roma 2026: da The Offspring a Mumford & Sons, da Caparezza ai Litfiba. Diciassette date tra giugno e luglio. Già sold out Olly e Marilyn Manson.

Si definisce il programma del Rock in Roma 2026, il festival musicale estivo della capitale che quest'anno propone diciassette appuntamenti distribuiti tra il 9 giugno e il 18 luglio. Una lineup che mescola nomi internazionali e protagonisti della scena italiana, con due concerti già andati in sold out prima ancora dell'inizio della rassegna.

A esaurire i biglietti per primi sono stati Olly (30 giugno) e Marilyn Manson (14 luglio), a conferma di un interesse che attraversa generi e generazioni molto diverse tra loro. Per tutti gli altri appuntamenti i biglietti sono disponibili su TicketOne, partner ufficiale del festival.

Il cartellone si apre il 9 giugno con i The Offspring, ritorno gradito per il pubblico punk-rock romano, e prosegue con un mix di proposte che spazia dal cantautorato all'hip-hop, dal rock classico al pop. Sul fronte internazionale, tra i nomi più attesi figurano i Counting Crows (14 giugno), Ben Harper & The Innocent Criminals (29 giugno), i Mumford & Sons (7 luglio) e gli OneRepublic (12 luglio). La stessa sera dei Mumford & Sons, il 7 luglio, suoneranno anche gli Europe, storica band svedese.

La componente italiana è altrettanto corposa. Spiccano i Negramaro (20 giugno), Caparezza (26 giugno), Emma (2 luglio), Mannarino (10 luglio) e i Litfiba (16 luglio), questi ultimi sempre capaci di richiamare il pubblico romano in massa. Tra le date di luglio anche Luchè (17 luglio) e i Bluvertigo (18 luglio), che chiuderanno la rassegna. In programma anche Pippo Sowlo (13 giugno) e Gemitaiz (18 giugno), a rappresentare le generazioni più recenti della scena musicale italiana.

Ecco la lineup completa con tutte le date:

9 giugno - The Offspring

13 giugno - Pippo Sowlo

14 giugno - Counting Crows

18 giugno - Gemitaiz

20 giugno - Negramaro

26 giugno - Caparezza

29 giugno - Ben Harper & The Innocent Criminals

30 giugno - Olly (sold out)

2 luglio - Emma

7 luglio - Mumford & Sons

7 luglio - Europe

10 luglio - Mannarino

12 luglio - OneRepublic

14 luglio - Marilyn Manson (sold out)

16 luglio - Litfiba

17 luglio - Luchè

18 luglio - Bluvertigo