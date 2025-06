ROGER WATERS torna al cinema e nei negozi con “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE”

Dopo il grande successo del suo lavoro precedente, Roger Waters è pronto a fare ritorno con un’opera che unisce musica e cinema in un’avventura emozionante e riflessiva. Dal 23 al 30 luglio, nelle sale cinematografiche italiane, avrà luogo la proiezione esclusiva del film concerto “This Is Not A Drill: Live from Prague – The Movie”. Il progetto, distribuito da Nexo Studios e realizzato con il supporto di Virgin Radio, MYmovies e D’Alessandro e Galli, promette di essere uno spettacolo visivo e sonoro imperdibile per gli appassionati della leggendaria musica dei Pink Floyd e di Roger Waters.

Con una distribuzione internazionale curata da Trafalgar Releasing e Sony Music Vision, il film è diretto da Sean Evans. La pellicola documenta il concerto tenutosi alla O2 Arena di Praga il 25 maggio 2023, trasformandolo in un’esperienza visiva straordinaria grazie a riprese in 8K e un audio rimasterizzato. Roger Waters, insieme alla sua straordinaria band composta da musicisti eccezionali come Jonathan Wilson e Dave Kilminster, ci regala una performance potente e misurata.

L’album live “This Is Not A Drill: Live from Prague – The Movie” sarà disponibile dal 1° agosto in vari formati, tra cui un box da 4 LP, DVD, doppio CD, Blu-Ray e versione digitale. Per chi è interessato, il preorder è già disponibile.

Il cuore dello spettacolo è un forte messaggio di denuncia contro l’indifferenza e la distopia capitalistica, accompagnato dai 20 classici immortali dei Pink Floyd e delle opere di Roger Waters, come “Us & Them”, “Comfortably Numb” e “Wish You Were Here”. Un inedito intitolato “The Bar” arricchisce ulteriormente l’evento.

Come afferma lo stesso Waters, “What do you want? A quote? Alright Errr… THIS IS NOT A DRILL”. Quest’arte, che scuote la coscienza e incanta, ha lo scopo di abbracciare la lotta esistenziale per l’anima dell’umanità, un invito all’azione per amore, protezione e condivisione del nostro prezioso pianeta.

Le clip live delle esibizioni “Is This The Life We Really Want?” e “Wish You Were Here” sono disponibili online per assaporare un’anticipazione dello spettacolo. Non perdere l’occasione di vivere questo viaggio musicale e cinematografico eccezionale con Roger Waters e la magia dei Pink Floyd, un evento che promette di lasciare un segno indelebile nei cuori e nelle menti degli spettatori.