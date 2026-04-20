RÜFÜS DU SOL in Italia: unica data all'Unipol Arena di Bologna il 28 aprile

Il trio elettronico australiano RÜFÜS DU SOL, vincitore di un Grammy Award, arriva in Italia per un appuntamento imperdibile: l'unica data nel nostro Paese del più grande tour europeo della loro carriera sarà martedì 28 aprile all'Unipol Arena di Bologna.

Si tratta di un vero e proprio grande ritorno per la band, dopo il sold out del precedente show all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Cavea di Roma nell'ambito del tour mondiale Inhale/Exhale, che ha visto oltre 700.000 biglietti venduti in quattro continenti.

L'evento vedrà la partecipazione speciale di SG Lewis come special guest.

I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti ufficiali. M2O e Dj Mag saranno media partner dell'evento.

RÜFÜS DU SOL è formato da Jon George, James Hunt e Tyrone Lindqvist. Nel corso degli anni il progetto si è evoluto da band emergente di Sydney fino a diventare una delle realtà più importanti della scena internazionale, raggiungendo il traguardo di un Grammy Award e pubblicando cinque album in studio. L'ultimo lavoro Inhale/Exhale li ha portati a suonare in tutto il mondo, mostrando la loro capacità di attrarre un pubblico sempre più vasto.

Il successo di RÜFÜS DU SOL non si ferma alla musica: Jon George e James Hunt hanno intrapreso anche un percorso parallelo come DJ, diventando tra gli artisti più apprezzati della scena elettronica. A questo si aggiungono la creazione dell'etichetta Rose Avenue e del festival Sundream, con edizioni a Tulum e Baja in Messico.

Oggi RÜFÜS DU SOL rappresentano uno dei pochi progetti elettronici dal vivo in grado di riempire stadi, essere headliner a Coachella e esibirsi al Circoloco di Ibiza.

I RÜFÜS DU SOL sono pronti a portare la loro carica live in Emilia-Romagna per un appuntamento che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione musicale italiana.