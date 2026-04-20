RÜFÜS DU SOL in Italia: unica data all'Unipol Arena di Bologna il 28 aprile
Spettacolo

RÜFÜS DU SOL in Italia: unica data all'Unipol Arena di Bologna il 28 aprile

Il trio australiano RÜFÜS DU SOL, vincitore di un Grammy Award, arriva in Italia con l'unica data europea del tour il 28 aprile a Bologna con SG Lewis.

di Attilio Parsi
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Il trio elettronico australiano RÜFÜS DU SOL, vincitore di un Grammy Award, arriva in Italia per un appuntamento imperdibile: l'unica data nel nostro Paese del più grande tour europeo della loro carriera sarà martedì 28 aprile all'Unipol Arena di Bologna.

Si tratta di un vero e proprio grande ritorno per la band, dopo il sold out del precedente show all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Cavea di Roma nell'ambito del tour mondiale Inhale/Exhale, che ha visto oltre 700.000 biglietti venduti in quattro continenti.

L'evento vedrà la partecipazione speciale di SG Lewis come special guest.

I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti ufficiali. M2O e Dj Mag saranno media partner dell'evento.

RÜFÜS DU SOL è formato da Jon George, James Hunt e Tyrone Lindqvist. Nel corso degli anni il progetto si è evoluto da band emergente di Sydney fino a diventare una delle realtà più importanti della scena internazionale, raggiungendo il traguardo di un Grammy Award e pubblicando cinque album in studio. L'ultimo lavoro Inhale/Exhale li ha portati a suonare in tutto il mondo, mostrando la loro capacità di attrarre un pubblico sempre più vasto.

Il successo di RÜFÜS DU SOL non si ferma alla musica: Jon George e James Hunt hanno intrapreso anche un percorso parallelo come DJ, diventando tra gli artisti più apprezzati della scena elettronica. A questo si aggiungono la creazione dell'etichetta Rose Avenue e del festival Sundream, con edizioni a Tulum e Baja in Messico.

Oggi RÜFÜS DU SOL rappresentano uno dei pochi progetti elettronici dal vivo in grado di riempire stadi, essere headliner a Coachella e esibirsi al Circoloco di Ibiza.

I RÜFÜS DU SOL sono pronti a portare la loro carica live in Emilia-Romagna per un appuntamento che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione musicale italiana.

RÜFÜS DU SOL in Italia: unica data all'Unipol Arena di Bologna il 28 aprile

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