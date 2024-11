SANTI FRANCESI: venerdì 8 novembre esce l’ep “POTREBBE NON AVERE PESO”

Sarà disponibile da venerdì 8 novembre “POTREBBE NON AVERE PESO” l’ep dei SANTI FRANCESI pubblicato su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy.

Oltre al singolo “Ho paura di tutto”, già disponibile sulle piattaforme digitali e in radio, il nuovo lavoro di studio dei SANTI FRANCESI raccoglie altri cinque brani che sono una fotografia autentica, senza ritocchi, di Mario Francese e Alessandro De Santis, oggi.

Sei canzoni dall’impronta rock anni 2000, frutto di un esperimento di semplificazione e immediatezza che tiene conto solo di una loro urgenza espressiva. Le canzoni parlano di verità intime ed esprimono, forte, il desiderio di essere suonate su un palco.

“Il titolo è nato prima dell’EP e del brano stesso e spiega un concetto su cui ragioniamo da tempo e che riguarda non solo la musica, ma una certa idea, condivisa da entrambi, della vita. Solo in un secondo momento abbiamo deciso di attribuirlo a questo lavoro e a un brano in particolare” raccontano i SANTI FRANCESI. “Ogni canzone, e quindi parola e suono, è concepita liberamente, senza immaginare un obiettivo o un destinatario. Potrebbe quindi rimanere sospesa, come un’eco. “Il lavoro in studio è stato tutto molto naturale” continuano i SANTI FRANCESI “a fine estate siamo entrati in questa casa vicino a Parma, noi due soli con Daniel Fasano che da anni suona la batteria nei nostri live, abbiamo preso in mano gli strumenti per sette giorni e abbiamo registrato tutto ciò che avevamo iniziato a creare tempo prima.”

Questa la tracklist di “POTREBBE NON AVERE PESO”:

Ho paura di tutto Cose da piangere Parole e Crociate Quiete Gatti Potrebbe non avere peso

L’ep “POTREBBE NON AVERE PESO” sarà disponibile da venerdì 8 novembre in digitale su tutte le piattaforme . Il 45 giri contenente “HO PAURA DI TUTTO” e la title track “POTREBBE NON AVERE PESO” sarà disponibile dal 15 novembre. Preordinando il 45 giri sarà possibile accedere al firma copie con i SANTI FRANCESI durante il “CLUB TOUR 2024” di novembre e dicembre.

L’indole live dei SANTI FRANCESI e dell’ep “POTREBBE NON AVERE PESO” avrà il suo naturale sfogo nel “Club Tour 2024” che dal 20 novembre vedrà il duo protagonista sui palchi dei club più importanti.