Sayf annuncia i featuring di SANTISSIMO: Geolier, Tedua, Guè e altri nell'album d'esordio

Sayf si prepara al debutto discografico ufficiale con SANTISSIMO, il suo primo album in arrivo in tutti i formati dall'8 maggio, e annuncia una lista di featuring di altissimo livello: Geolier, Nerissima Serpe, Tedua, Kid Yugi, Bresh, Artie 5ive e Guè accompagneranno il giovane artista nel suo nuovo progetto.

L'attesa per l'uscita di SANTISSIMO cresce grazie a uno storytelling social innovativo, in cui Sayf ha svelato la formazione degli ospiti come se fossero una squadra di calcio, coinvolgendo anche Fabrizio Romano, volto noto del calcio mercato. La tracklist completa resta ancora top secret, mentre cresce la curiosità dei fan.

Il disco sarà disponibile in versione digitale e in numerose edizioni fisiche da collezione: CD, CD autografato, vinile nero, vinile bordeaux autografato in edizione ultralimitata "MOCH AMOUR" e vinile bianco autografato "PERCHÉ PIANGO". Le versioni fisiche includeranno due bonus track esclusive, già sold out in diverse tirature limitate.

SANTISSIMO rappresenta il capitolo più ricco e complesso della carriera di Sayf finora. Un lavoro che promette di raccogliere tanto l'energia dei live quanto la contaminazione di linguaggi musicali, dal rap alle sonorità più melodiche, sempre sulle note di autenticità e leggerezza. Questo progetto, anticipato dal singolo "BUONA DOMENICA", già online su tutte le piattaforme digitali, unisce la tradizione cantautorale di Genova a influenze latineggianti, proseguendo il filone di successo inaugurato con "TU MI PIACI TANTO". Il brano vive in equilibrio tra immediatezza e profondità, raccontando assenze e promesse sospese in immagini del quotidiano.

La visione artistica del disco è espressa anche nella copertina, ideata da Gabriele Frisone e scattata da Alberto Barboni. L'artwork riprende i motivi contrastanti dello yin e yang: la pantera come forza istintiva e buia, il corpo nudo nell'acqua come purezza e spiritualità, riferimenti espliciti sia al percorso personale di Sayf che alle sue radici liguri, con Santa Margherita Ligure evocata nell'immaginario dell'artista.

SANTISSIMO arriva al termine di un percorso già definito come una delle sorprese della nuova scena genovese. Sayf, classe 1999, completerà l'avventura di "TU MI PIACI TANTO" - brano vincitore del secondo posto al Festival di Sanremo e certificato oro, stabile nelle prime posizioni delle classifiche radio e streaming con oltre 25 milioni di ascolti - con un'estate di concerti. Il Santissimo Tour Estivo lo porterà sui principali palchi nazionali: dalla Santissima Fest all'Arena del Mare di Genova ai festival di Bologna, Assisi, Bari, Lignano Sabbiadoro, Olbia, Montesilvano, Empoli e Trento. In autunno sarà la volta dei club, con date già sold out a Milano e numerosi appuntamenti tra Torino, Padova e Roma.

Sayf, artista italo-tunisino che unisce rap, canto, melodie mediterranee e influenze arabe, ha confermato la sua poliedricità entrando tra i selezionati di VEVO DSCVR Artists to Watch 2026 e nel progetto Spotify RADAR 2025. Con SANTISSIMO, il suo linguaggio musicale si fa ancora più personale e globale, pronto a travolgere la scena italiana.