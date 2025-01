Scandalo delle zone pedonali a Torino e Roma

Questa sera, il noto programma televisivo “Striscia la Notizia” segna di nuovo punti nell’inchiesta sulla sicurezza nelle principali città italiane. Dopo le recenti rivelazioni su Milano, dove era possibile accedere in auto in zone affollate senza alcun ostacolo, Valerio Staffelli e Jimmy Ghione si sono recati rispettivamente a Torino e Roma per verificare la situazione nella serata di oggi.

A Torino, Staffelli è riuscito a guidare fino dentro zone come piazza Castello e via Garibaldi, senza alcuna barriera o presidio di controllo effettivo. A Roma, Ghione ha evidenziato situazioni simili in aree cruciali come via del Corso e piazza Navona. Le immagini trasmesse mettono in evidenza una mancanza totale di controlli, con zone gremite di persone rimaste completamente esposte a potenziali pericoli.

Dopo i tragici attentati di Magdeburgo e New Orleans, le domande sorgono spontanee: perché le misure di sicurezza annunciate non sono ancora state implementate? La situazione evidenziata da Staffelli e Ghione solleva preoccupazioni sulla vulnerabilità delle aree urbane più frequentate e commerciali delle città italiane.