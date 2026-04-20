Scania celebra 50 anni con The Wolf: edizione speciale limitata a 50 mezzi

Scania festeggia il 50esimo anniversario con The Wolf, una speciale edizione limitata di soli 50 mezzi Super e V8, simbolo di potenza e innovazione.

Scania Financial Services celebra il suo 50esimo anniversario con una serie esclusiva di veicoli che incarnano potenza, istinto e visione: nasce The Wolf, un'edizione speciale progettata in soli 50 esemplari disponibili in Italia.

I nuovi veicoli della gamma Super (560 CV) e V8 (590, 660, 770 CV) sono contraddistinti da una livrea sofisticata ed essenziale, caratterizzata dal binomio cromatico Charcoal Grey e arancio, accostamento studiato per evocare la forza magnetica e la dinamicità del lupo. I dettagli Ebony Black su cerchi, telaio e serbatoi rafforzano ulteriormente il look esclusivo e sportivo di questa serie.

La cabina S23H offre ai conducenti un comfort senza precedenti, grazie a una zona notte ampliata del 40% rispetto alla tradizionale S20H, complice il nuovo letto fisso da 900 mm e una profondità totale di 2.330 mm. Una soluzione che mira a migliorare la qualità del riposo durante le soste e rispondere alle esigenze di chi vive la strada ogni giorno.

La dotazione tecnica di The Wolf è all'avanguardia: spiccano il pacchetto luci Led Plus, il pacchetto sicurezza Intervention e il nuovo sterzo elettroidraulico Scania, elementi pensati per incrementare la sicurezza, l'ergonomia e la precisione di guida. Questi sistemi avanzati testimoniano la volontà di offrire un'esperienza di guida superiore, sia in termini di comfort che di tecnologia.

L'edizione The Wolf non è solo un esercizio stilistico, ma un simbolo. Come il lupo, che attraversa il proprio territorio con istinto, lucidità e strategia, così noi interpretiamo il mondo dei trasporti: con determinazione, competenza e capacità di adattamento. The Wolf si rivolge a chi riconosce il valore dell'esperienza, ma non smette di guardare avanti, o meglio, di guidare oltre, per trasformare ogni sfida in progresso.

The Wolf rappresenta il percorso di resilienza e solidità che contraddistingue Scania da mezzo secolo. Limitata a 50 esemplari sul mercato italiano e dedicata ai clienti che desiderano unicità senza rinunciare a prestazioni e sicurezza, questa serie è destinata a diventare un riferimento per chi vuole distinguersi nel settore dei trasporti. Scania Financial Services conferma così il proprio impegno a essere partner affidabile per tutti i clienti, continuando a guidarli con visione nel futuro della mobilità.