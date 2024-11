SELMI: fuori domani “Forse Per Sempre”

SELMI, il giovane talentuoso cantautore toscano, annuncia il lancio del suo nuovo singolo “Forse Per Sempre”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 8 novembre. Il brano ha conquistato un posto tra i 24 artisti in gara a Sanremo Giovani 2024.

La canzone, una dolce ballad delicata, esplora il desiderio di un legame eterno, pur con la consapevolezza del timore che questo possa comportare. SELMI, con la voce quasi spezzata nel ritornello, canta: “La voglia di amare e di essere amati, la paura di farsi del male, l’incertezza per quello che sarà. SELMI torna venerdì 8 novembre con “Forse Per Sempre”…

Il giovane artista, nato Niccolò Selmi a Lucca nel 2001, ha scelto il suo cognome come nome d’arte. Cresciuto in un ambiente musicalmente ricco, SELMI coltiva il sogno di scrivere e comporre le sue canzoni sin da piccolo. Dopo aver partecipato a X Factor nel 2023 e aver raggiunto la fase dei live nel team di Morgan, SELMI ha continuato a produrre musica emozionante e riflessiva.

“Era da un po’ di tempo che questo brano stava lì, assieme a me, aspettando di capire cosa avrei potuto farne. Ne riconoscevo una verità, e per questo ho pensato che sarebbe stato lui ad accompagnarmi in questa nuova esperienza”, racconta SELMI.

Il singolo “Forse Per Sempre” segna un passo importante nella carriera di SELMI, poiché lo porterà a partecipare alle audizioni dal vivo in onda su Rai 2 a partire dal 12 novembre. A seguito di queste audizioni, verranno selezionati i finalisti che si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”.

La musica di SELMI, influenzata dalla volatilità del suo umore e dalla grande sensibilità della sua scrittura, si distingue per la capacità di spaziare tra generi contrastanti mantenendo sempre una propria identità. Con un EP e diversi singoli all’attivo, il cantautore toscano si è guadagnato un posto di rilievo nella scena musicale italiana.

Con “Forse Per Sempre”, SELMI continua a stupire il suo pubblico con una musica autentica e profonda, capace di toccare le corde dell’anima e di esplorare i sentimenti più intimi legati all’amore, alla paura e all’incertezza. Non resta che ascoltare il suo nuovo singolo e lasciarsi trasportare in un viaggio emozionale senza tempo.