Sequoie Music Park 2026: la grande musica torna nel verde di Bologna

Sequoie Music Park 2026 riporta la grande musica italiana e internazionale a Bologna con una lineup d'eccellenza e attenzione a sostenibilità ed esperienze live.

La sesta edizione di Sequoie Music Park promette di trasformare ancora una volta il Parco delle Caserme Rosse di Bologna nel cuore pulsante della musica estiva italiana. Nel verde del capoluogo emiliano, la celebre rassegna accoglie artisti di fama mondiale e protagonisti della scena nazionale, offrendo un'esperienza immersiva e autentica che celebra la connessione tra pubblico e performer.

L'identità trasversale del festival si riflette in una lineup che attraversa generi e linguaggi diversi: dal rock al pop, dall'alternative al cantautorato, fino alle nuove sonorità contemporanee. Sul palco si alterneranno grandi nomi come Of Monsters and Men, Three Days Grace (unica data italiana), Mac DeMarco, Idles, Opeth, Interpol (unica data italiana da headliner), e la meglio gioventù del panorama italiano tra cui Alfa, Subsonica, Frah Quintale, Fulminacci, Luchè e il ritorno molto atteso dei Litfiba.

Sequoie Music Park nasce con la volontà di riportare la musica dal vivo alla sua dimensione più autentica, dando spazio a oltre 70 artisti negli ultimi anni e superando le 80.000 presenze nelle edizioni più recenti, confermandosi tra gli eventi estivi più rilevanti e partecipati di Bologna e d'Italia.

Non solo musica: il festival propone un'esperienza culturale a 360 gradi, con aree food dedicate, spazi per la socialità, attività collaterali e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. L'organizzazione punta a ridurre l'impatto ecologico promuovendo pratiche responsabili e valorizzando la dimensione naturale dell'evento.

Ecco la lineup completa comunicata fino ad oggi: Kneecap (16 giugno), Kid Yugi (18 giugno), Three Days Grace (23 giugno), Of Monsters and Men (25 giugno), Mac DeMarco (27 giugno), Alfa (28 giugno), Subsonica (29 giugno), Nu Genea (1 luglio), Fulminacci (2 luglio), Idles (4 luglio), Morad (6 luglio, sold out), Caparezza (7 e 8 luglio, entrambi sold out), Opeth (11 luglio), Frah Quintale (12 luglio), Belle and Sebastian (13 luglio), Tony Pitony (15 luglio, sold out), Interpol (16 luglio, unica data italiana da headliner), Litfiba (21 luglio), Luchè (23 luglio).

I biglietti sono già disponibili sui principali canali di prevendita, mentre la manifestazione conferma la sua missione: restituire al pubblico l'energia del live e valorizzare la diversità musicale in un contesto naturale e responsabile.