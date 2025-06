Shallot da DRAGON BALL LEGENDS è ora disponibile in DRAGON BALL: Sparking! ZERO

DRAGON BALL: Sparking! ZERO arricchisce oggi la sua esperienza di gioco con l’introduzione di un nuovo affascinante personaggio giocabile: Shallot. Questa nuova aggiunta al roster dei personaggi promette di rendere le battaglie 3D ancora più entusiasmanti. Shallot, un personaggio originale nato all’interno del celebre gioco mobile DRAGON BALL LEGENDS, porta con sé un misterioso passato e un potenziale straordinario ancora tutto da esplorare.

I fan di DRAGON BALL LEGENDS saranno entusiasti di sapere che potranno ora vivere le potenti mosse di Shallot anche in DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Questo personaggio offre un’esperienza di gioco dinamica, permettendo ai giocatori di sperimentare battaglie ad alta velocità con un approccio unico.

Il nuovo DLC con Shallot è incluso nel Season Pass, corredato dall’HERO OF JUSTICE Pack Set e dal Dragon Ball Daima: Character Pack 1. Per gli appassionati della saga di Dragon Ball che cercano continui aggiornamenti, è in arrivo anche un altro DLC basato su Dragon Ball DAIMA.

Per un’anteprima delle abilità di Shallot in azione, i giocatori possono dare un’occhiata al trailer ufficiale disponibile online. DRAGON BALL: Sparking! ZERO è attualmente disponibile per piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, garantendo un’ampia accessibilità a tutti i fan dei giochi di Dragon Ball.