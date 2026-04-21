Silo 3: Apple TV svela il teaser della nuova stagione con Rebecca Ferguson

Apple TV ha appena svelato il teaser trailer dell'attesa terza stagione di Silo, la serie sci-fi acclamata che vede Rebecca Ferguson nei panni di protagonista assoluta e produttrice esecutiva. La nuova stagione avrà il suo debutto sulla piattaforma il 3 luglio, con il primo dei dieci episodi in programma ogni venerdì fino al 4 settembre.



Ambientata in una società sotterranea distopica di 10.000 persone, Silo continua a conquistare grazie alla narrazione visionaria firmata da Graham Yost, già vincitore di un Emmy.



Nella terza stagione la storia si sdoppia tra passato e presente: da un lato troviamo Juliette Nichols, interpretata da Ferguson, di ritorno dalla cosiddetta "pulizia" ma stavolta affetta da amnesia, chiamata ad affrontare nuove minacce mentre il Silo si riprende dalla ribellione. Dall'altro lato, attraverso una storia delle origini ambientata secoli prima, seguiamo la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il membro del Congresso Daniel Keene (Ashley Zukerman) alle prese con una cospirazione che avrà conseguenze catastrofiche.



Al cast corale si aggiungono nomi noti come Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite e Clare Perkins. In questa stagione fanno il loro ingresso anche Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney e Matt Craven, oltre al ritorno di Steve Zahn e Colin Hanks.



Silo è basata sulla trilogia bestseller di Hugh Howey e ha già ricevuto il rinnovo per una quarta e ultima stagione, confermando il suo status di una delle serie di fantascienza più amate del momento. La serie è stata definita "genuinamente brillante", "estremamente appagante" e "una delle migliori serie sci-fi attuali". Tutti gli episodi delle prime due stagioni sono già disponibili in streaming.



Silo è prodotta da Apple Studios con la collaborazione di Graham Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Rebecca Ferguson, Morten Tyldum, Hugh Howey, Amber Templemore, Fred Golan, Rémi Aubuchon e AMC Studios. Apple TV conferma così la sua leadership nello streaming con oltre 797 vittorie e 3.429 nomination ai principali premi internazionali.





