SKEYE lancia Polaroid: una nuova hit pop che racconta l'estate e i suoi amori

E' disponibile in radio e sulle piattaforme digitali Polaroid, il nuovo singolo di SKEYE, nome d'arte di Maria Sara Costanzo. La canzone, prodotta da Marco Zangirolami e scritta con Danila Satragno, offre un sound fresco e leggero per inaugurare la stagione estiva, raccontando la storia di un amore nato in una sera qualunque e destinato a rimanere solo un ricordo intenso, proprio come una fotografia istantanea.

SKEYE esprime nel brano un universo emotivo legato agli incontri fortuiti e agli attimi mozzafiato che sembrano durare per sempre. Testa o croce. Chi perde stavolta s'innamora. Tienimi in testa o sarò la tua croce, canta l'artista, sottolineando la precarietà e la magia degli amori vissuti d'estate.

Il videoclip ufficiale, già online sul canale YouTube dell'artista, rispecchia l'atmosfera sospesa e vibrante della canzone, presentando immagini evocative di leggerezza e spontaneità che sono il tratto distintivo dell'estate secondo SKEYE.

Riguardo alla genesi del brano, la giovane cantautrice dichiara: Ho scritto questo brano di getto, senza pensarci troppo. All'inizio credevo di star mettendo insieme frasi e immagini senza senso, poi mi sono resa conto di star raccontando qualcosa che avevo vissuto davvero. La frase Tienimi in testa o sarò la tua croce è esattamente dove la canzone inizia a dire la verità. La dedico a tutti i sentimentali senza scampo, come me: un giorno avremo la nostra rivincita.

SKEYE è una delle nuove voci della scena musicale italiana: nata nel 2000 a Castelforte (Latina), si è trasferita a Milano per seguire la sua passione e studiare al CPM Music Institute, partecipando a importanti festival come SanNolo, Videofestival Live e Tour Music Fest raggiungendo sempre la finale. Nel suo percorso ha già ottenuto il Premio Lunezia 2025 nella categoria Nuove Proposte.

La sua musica è una fusione di pop elettronico e indie-folk, con influenze che vanno da Bon Iver a Harry Styles fino ai Queen, a testimonianza di una ricerca sonora e una libertà espressiva che le permettono di muoversi con disinvoltura tra sonorità e generi diversi. Con Polaroid, SKEYE si conferma tra le proposte più interessanti e innovative del pop italiano.