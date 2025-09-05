Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Il mondo del cinema italiano si prepara ad accogliere un’opera tanto attesa: “US PALMESE,” il nuovo film dei Manetti bros., debutterà in prima TV su Sky Cinema Uno, martedì 9 settembre alle 21:15. Sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, offerto inoltre in 4K per gli utenti Sky Q via satellite o Sky Glass che dispongono del pacchetto Sky Cinema e del servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Una trama che intreccia calcio e umanità, l’opera narrativa è ambientata nella suggestiva cornice di Palmi, una cittadina calabrese. La storia racconta la tenerezza e l’irresistibilità di un’intera comunità che si mobilita per salvare la propria squadra locale, l’US Palmese, attraverso l’ingaggio di Etienne Morville, un’icona del calcio in declino interpretata da Blaise Afonso.

Guidato dal geniale agricoltore in pensione, Don Vincenzo, il gruppo tenta l’impossibile: trasformare una stella caduta in una risorsa per la rinascita comune. “Organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville, giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo,” è il folle piano che coinvolge protagonisti e spettatori in una favola moderna.

Nel cast brillano attori come Rocco Papaleo, Giulia Maenza e Claudia Gerini. Quest’ultima porta in scena una determinata dirigente calcistica, pronta a tutto pur di riportare in auge il prestigio della città. L’opera vede la partecipazione straordinaria di noti volti di Sky Sport, tra cui Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marina Presello, in contributi che arricchiscono la narrazione con dettagli delle telecronache esclusive firmate da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, i Manetti bros. e Carlo Macchitella, “US PALMESE” si rivela una parabola sportiva e sociale che coniuga commedia, passione e riscatto. Gli elementi visivi e narrativi riaccendono la scintilla della vera essenza del calcio, riportando il pubblico ai campetti polverosi di provincia, dove ogni dribbling diventa un’impresa eroica. Lo stile inconfondibile dei Manetti trasforma questa storia in un’esperienza immortale, un inno alla comunità e alla capacità del gioco di cambiare il destino di una squadra e di un’intera cittadina.