Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Published

Il mondo del cinema italiano si prepara ad accogliere un’opera tanto attesa: “US PALMESE,” il nuovo film dei Manetti bros., debutterà in prima TV su Sky Cinema Uno, martedì 9 settembre alle 21:15. Sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, offerto inoltre in 4K per gli utenti Sky Q via satellite o Sky Glass che dispongono del pacchetto Sky Cinema e del servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Una trama che intreccia calcio e umanità, l’opera narrativa è ambientata nella suggestiva cornice di Palmi, una cittadina calabrese. La storia racconta la tenerezza e l’irresistibilità di un’intera comunità che si mobilita per salvare la propria squadra locale, l’US Palmese, attraverso l’ingaggio di Etienne Morville, un’icona del calcio in declino interpretata da Blaise Afonso.

Guidato dal geniale agricoltore in pensione, Don Vincenzo, il gruppo tenta l’impossibile: trasformare una stella caduta in una risorsa per la rinascita comune. “Organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville, giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo,” è il folle piano che coinvolge protagonisti e spettatori in una favola moderna.

Nel cast brillano attori come Rocco Papaleo, Giulia Maenza e Claudia Gerini. Quest’ultima porta in scena una determinata dirigente calcistica, pronta a tutto pur di riportare in auge il prestigio della città. L’opera vede la partecipazione straordinaria di noti volti di Sky Sport, tra cui Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marina Presello, in contributi che arricchiscono la narrazione con dettagli delle telecronache esclusive firmate da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, i Manetti bros. e Carlo Macchitella, “US PALMESE” si rivela una parabola sportiva e sociale che coniuga commedia, passione e riscatto. Gli elementi visivi e narrativi riaccendono la scintilla della vera essenza del calcio, riportando il pubblico ai campetti polverosi di provincia, dove ogni dribbling diventa un’impresa eroica. Lo stile inconfondibile dei Manetti trasforma questa storia in un’esperienza immortale, un inno alla comunità e alla capacità del gioco di cambiare il destino di una squadra e di un’intera cittadina.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

Toyota e Mazda sperimentano sistemi di accumulo con batterie EV

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Motori

CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

Società

“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Motori

Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Motori

Tesla: un milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Motori

Pandora Talisman: la nuova collezione che unisce simboli antichi e identità personale

Spettacolo

Elettra Lamborghini torna alla ribalta con il nuovo singolo spagnolo “MIAW WAU”

Motori

Hyundai lancia “UNPLUGGED”: il primo videoclip musicale al mondo girato con le telecamere di bordo

Tecnologia

Amazfit T-Rex 3 Pro: lo smartwatch per trail runner e sportivi estremi

Spettacolo

TIZIANO FERRO: è finalmente uscito il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “LE VOCALI”

Sport

Milestone e MotoGP: Jorge Martín indosserà un casco disegnato da un fan al GP di Catalogna

Moda

Lancia al fianco di Eberhard & Co. al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025

Tecnologia

Motorola presenta la nuova gamma edge e moto g al Lenovo Innovation World

Spettacolo

Eugene Levy ritorna su Apple TV+ con “In viaggio con Eugene Levy” il 19 settembre

Spettacolo

Romina Falconi porta il suo “Rottincuore Live” a Roma e Milano

Motori

Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva

Motori

Volkswagen lancia la ID. Polo: il futuro elettrico parte dai nomi storici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Elettra Lamborghini torna alla ribalta con il nuovo singolo spagnolo “MIAW WAU”

Elettra Lamborghini, la poliedrica artista italiana famosa per il suo carisma e il ritmo coinvolgente delle sue canzoni, ha pubblicato un nuovo singolo interamente...

3 giorni ago

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “LE VOCALI”

Carolina Benvenga, l’amatissima attrice e conduttrice nota come il volto familiare della TV dei ragazzi, torna a far parlare di sé con un nuovo...

3 giorni ago

Spettacolo

Romina Falconi porta il suo “Rottincuore Live” a Roma e Milano

Romina Falconi, l’eclettica cantautrice romana, si prepara ad infiammare i palchi d’Italia con il suo nuovo tour “Rottincuore Live”, previsto per il 19 settembre...

3 giorni ago

Spettacolo

LUCIANO LIGABUE: domani alla Reggia di Caserta inizia la grande festa de LA NOTTE DI CERTE NOTTI

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere un evento straordinario: “La Notte di Certe Notti”, la seconda tappa del concerto‐evento di Luciano Ligabue,...

4 giorni ago