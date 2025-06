Sky Exclusive: arriva BECOMING MADONNA, il documentario sull’ascesa della regina del pop

Il documentario esclusivo di Sky, Becoming Madonna, si prepara a fare il suo debutto il 18 giugno su Sky Documentaries alle 21:15. Disponibile anche in streaming solo su NOW e on demand, il film offre uno sguardo intimo e senza precedenti alla straordinaria trasformazione di Madonna Louise Veronica Ciccone in una delle figure più potenti e influenti del panorama musicale mondiale.

Attraverso interviste esclusive, registrazioni inedite e filmati d’archivio rari e mai visti prima, Becoming Madonna narra l’avvincente storia di una giovane donna che, avendo a disposizione solo 35 dollari, giunge a New York determinata a cambiare la propria vita. La regia di Michael Ogden ci accompagna lungo il difficile viaggio di Madonna, iniziato con la devastante perdita della madre a soli cinque anni e proseguito con il suo arrivo a New York nel 1978 come giovane ballerina squattrinata del Michigan.

Ambientato sullo sfondo dell’America di Reagan e della misoginia dell’industria musicale degli anni ’80, il documentario esplora la determinazione di Madonna nel diventare una paladina per le giovani donne e le comunità gay. Attraverso le sue canzoni iconiche come Like a Prayer e Material Girl, il film mette in luce come la perdita di amici intimi a causa della pandemia di AIDS abbia rafforzato il suo messaggio di libertà creativa, a qualsiasi costo.

Questo documentario, prodotto da Optomen in associazione con All3Media International, non è soltanto una celebrazione della carriera di Madonna, ma anche una testimonianza degli eventi che l’hanno trasformata e di come lei, a sua volta, abbia influenzato il mondo. Non perdete l’occasione di vedere Becoming Madonna, una storia di resilienza, arte e impatto sociale che ha plasmato un’intera generazione e continua a ispirare.