Sopravènto 2026: a Fano il festival che porta la grande musica a contatto con il mare

Dal 15 al 17 maggio 2026 Fano si anima con la terza edizione di Sopravènto, il festival che unisce la musica al mare, guidato dalla direzione artistica di Colapesce e Dimartino. Per tre giorni, la città marchigiana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando concerti e incontri nei luoghi più suggestivi, dal cuore del centro storico alla spiaggia.



L'Ex Chiesa di San Francesco sarà il centro pulsante della manifestazione, con tre serate speciali: il 15 maggio Dimartino inaugura il festival presentando il suo nuovo album, seguito il 16 maggio dal duo catalano Tarta Relena, per la prima volta a Sopravènto rappresentando l'apertura internazionale della rassegna. Il 17 maggio, l'atteso live di Alberto Ferrari (Verdena), che si esibirà con un set essenziale e inedito. Come apertura delle serate saliranno sul palco Marta Del Grandi, Marco Giudici e Gaia Banfi, giovani nomi della nuova scena cantautorale italiana. Non mancherà la presenza ormai tradizionale di Nicolò Carnesi.



Uno degli appuntamenti più attesi sarà il concerto all'alba di Brunori Sas, previsto per il 17 maggio alle ore 6:00 sulla Spiaggia Sassonia/Largo Rastatt, con ingresso libero: un'occasione unica per vivere la musica immersi nel paesaggio marino che ispira la manifestazione.



L'obiettivo di Sopravènto è offrire un'esperienza intima e ravvicinata, valorizzando la scrittura degli artisti e la loro presenza scenica, coinvolgendo il pubblico in una dimensione autentica e raccolta. Il festival punta sul dialogo tra tradizione e contemporaneità attraverso una proposta musicale che spazia dal cantautorato alla sperimentazione, e unisce nomi di rilievo nazionali e internazionali.



Sopravènto è anche un omaggio alla cultura marinara fanese: il festival si apre e si chiude con la tradizionale processione del barchino, simbolo indiscusso del legame tra Fano e il mare. Il nome stesso, ispirato al termine marinaro che indica ciò che si trova dalla parte da cui spira il vento, celebra l'identità della città e le sue radici.



L'edizione 2026 arricchirà la propria offerta con iniziative collaterali, incontri ed esperienze pensate per coinvolgere il pubblico e valorizzare le bellezze storiche e culturali del territorio. Il legame con il passato viene rafforzato dalla recente scoperta, a pochi passi dalla chiesa che ospita gli eventi, dei resti della Basilica di Vitruvio, testimonianza preziosa della storia di Fano.



Per il terzo anno abbiamo il privilegio di essere direttori artistici di questo piccolo grande festival che anno dopo anno cresce insieme a noi - dichiarano Colapesce e Dimartino - Affrettatevi perché i posti sono veramente pochi. Ci vediamo a Fano. Lorenzo e Antonio.