Star City: il trailer svela la nuova serie Apple TV che ripensa la corsa allo spazio

Apple TV ha rilasciato l'attesissimo trailer della serie Star City, nuovo progetto firmato dai pluripremiati Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore, allargando l'universo narrativo di For All Mankind. La serie farà il suo debutto il 29 maggio con i primi due episodi, a cui seguirà un nuovo episodio ogni venerdì fino al 10 luglio, per un totale di otto capitoli.

Star City racconta la corsa allo spazio come non si era mai vista prima: questa volta la storia si svolge dall'altra parte della Cortina di Ferro, nella Russia sovietica. Al centro della narrazione, le vite di cosmonauti, ingegneri e membri dell'intelligence impegnati nel programma spaziale dell'Unione Sovietica, che affrontano pericoli e dilemmi morali nella loro missione per il progresso dell'umanità. "Un thriller cospirazionista dal ritmo incalzante che ci riporta al momento decisivo della rivisitazione in chiave ucronica della corsa allo spazio: quando l'Unione Sovietica divenne la prima nazione a portare un uomo sulla Luna" si legge nella presentazione della serie.

Il cast internazionale comprende nomi di spicco come Rhys Ifans (House of the Dragon), Anna Maxwell Martin (Motherland), Agnes O'Casey, Alice Englert, Solly McLeod, Adam Nagaitis (Chernobyl), Ruby Ashbourne Serkis, Josef Davies (Andor) e Priya Kansara (Bridgerton). La produzione è affidata a Sony Pictures Television per Apple TV, con Nedivi e Wolpert nel ruolo di showrunner e produttori esecutivi insieme a Moore e Maril Davis per Tall Ship Productions, Andrew Chambliss e Steve Oster.

Apple TV conferma così il proprio ruolo di leader nelle serie originali, offrendo un catalogo sempre più ricco di drammi, commedie, documentari e film premiati come CODA e "F1 Il film". Attiva dal 2019, la piattaforma ha collezionato 797 vittorie e 3.429 nomination ai principali premi internazionali, continuando a sorprendere pubblico e critica con produzioni innovative e di altissimo livello.

Star City si preannuncia come una delle serie più avvincenti dell'anno, portando gli spettatori all'interno di una delle epoche più emozionanti e misteriose della storia recente, tra segreti, ambizione e la suspense di una gara che ha segnato il destino del mondo.