“Star Wars Outlaws: l’avventura open world che rivoluziona la galassia

Star Wars Outlaws: il primo open world di Star Wars è ora disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna e PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. Questo nuovo gioco, sviluppato da Massive Entertainment, offre ai giocatori la possibilità di immergersi in una storia originale ambientata tra “Star Wars: L’Impero colpisce ancora” e “Star Wars: Il ritorno dello Jedi”.

In “Star Wars Outlaws”, i giocatori prenderanno il controllo di Kay Vess (interpretata da Humberly González) e del suo fedele compagno Nix (doppiato da Dee Bradley Baker, noto per “Star Wars: The Bad Batch”). I protagonisti sono coinvolti in un’epica avventura nella galassia, con l’obiettivo di realizzare una delle rapine più grandi che l’Orlo Esterno abbia mai visto. In un periodo in cui l’Impero Galattico è impegnato nella sua lotta contro l’Alleanza Ribelle, la malavita prospera, offrendo a Kay e Nix un’opportunità irripetibile per cambiare per sempre la loro vita.

La trama del gioco si sviluppa in un momento in cui l’Impero, distratto dalla guerra contro la Ribellione, lascia spazio alle attività criminali. Kay, una ladra abilissima, cattura l’attenzione di Sliro, il leader dell’organizzazione criminale Zarek Besh. Dopo che Sliro mette una taglia sulla loro testa, Kay e Nix si ritrovano con una sola possibilità per sopravvivere: compiere un colpo epocale. Durante il loro viaggio, i protagonisti dovranno affrontare i pericoli del sottobosco criminale della Galassia, cercando di costruirsi una reputazione tra organizzazioni come il Sindacato Pyke, il Cartello degli Hutt, il Clan Ashiga e l’Alba Cremisi.

Il gameplay di “Star Wars Outlaws” offre diverse opzioni di approccio. Kay e Nix possono scegliere tra la furtività, usando gadget e creando diversivi, o optare per un approccio più diretto con combattimenti a colpi di blaster. Tra una missione e l’altra, i giocatori avranno l’opportunità di collaborare con vari fuorilegge, tra cui il droide ND-5 (doppiato da Jay Rincon). Le scelte fatte durante le missioni influenzeranno la reputazione di Kay, determinando se sarà vista come un alleato o un nemico dalle diverse fazioni criminali.

L’avventura porterà Kay e Nix a esplorare una varietà di ambientazioni iconiche e inedite nella galassia di Star Wars, tra cui Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva e la savana ventosa di Toshara. I giocatori potranno esplorare città affollate, attraversare vasti paesaggi a bordo dello speeder di Kay, e persino guidare la loro nave, la Trailblazer, nello spazio profondo, affrontando scontri a fuoco con le forze imperiali.

“Star Wars Outlaws” è disponibile per l’acquisto su Ubisoft Store a un prezzo consigliato di 69,99€ per il gioco base. Gli abbonati al servizio Ubisoft+ potranno accedere al gioco senza costi aggiuntivi.