STARK: la nuova ruota MAK per performance e design esclusivi

MAK, leader nel mercato delle ruote in lega per l’Aftermarket, lancia STARK, un nuovo modello di ruota che unisce eleganza, forza e innovazione, pensato per i driver del gruppo VAG e adatto anche a SUV e vetture delle principali case automobilistiche. Con una proposta che incarna perfettamente l’idea di prestazioni elevate e design distintivo, STARK si posiziona come un must per chi cerca il massimo in termini di estetica e funzionalità.

STARK si distingue per una caratteristica unica: la Deep Concave Version (STARK-D), progettata per gestire la potenza delle più importanti cavallerie dei modelli termici tedeschi e delle versioni elettriche e-tron, con un PCD che arriva fino a 130. Questa ruota, disponibile nei diametri da 19’’ a 23’’, è perfetta per i modelli di alta gamma, dalle AUDI A5 in su, come la nuova A6, Q6 e Q8. Inoltre, la sua compatibilità non si ferma qui, ma si estende anche ai SuperSuv di marchi prestigiosi come Lamborghini Urus, BMW XM, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga e Aston Martin DBX.

L’eleganza e l’innovazione di STARK sono evidenti nelle due finiture disponibili: black mirror e gloss black. La finitura black mirror, con il suo effetto lucido e brillante, gioca con la luce, dando alla ruota un aspetto raffinato e sofisticato, mentre la versione gloss black offre un look più sportivo, ma altrettanto accattivante. Queste finiture sono studiate per soddisfare i gusti più esigenti, facendo di STARK una scelta ideale per chi cerca l’eleganza senza compromessi.

Certificata NAD e TÜV/KBA, STARK è stata progettata e testata per garantire i massimi requisiti di qualità e sicurezza, confermando l’impegno di MAK nella creazione di prodotti che rispettano tutte le normative vigenti. L’azienda italiana è conosciuta per la sua capacità di coniugare sicurezza, innovazione, design e funzionalità in ogni sua creazione, e STARK non fa eccezione. La disponibilità di STARK è prevista per la primavera 2025, pronta a soddisfare le esigenze di chi cerca il massimo dalle proprie vetture.

Scegliere MAK significa affidarsi a un produttore che ha fatto dell’eccellenza la sua firma. Con STARK, MAK conferma la sua posizione di riferimento nel settore, offrendo una ruota che non solo migliora le performance dei veicoli, ma ne esalta anche l’estetica, rispondendo alle richieste più sofisticate dei driver più esigenti.