Stellantis Heritage presenta l’esclusiva 4C – Collezione GT “Nicola Larini”

Alfa Romeo rende omaggio al campione del DTM 1993, Nicola Larini, con un’esclusiva edizione limitata della 4C, la supercar che nel 2014 ha riportato il marchio del Biscione negli Stati Uniti. Il dipartimento Heritage di Stellantis, responsabile della tutela del patrimonio storico dei brand italiani Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, ha svelato il progetto 4C – Collezione GT “Nicola Larini”, che darà vita a tre esemplari unici della leggendaria vettura sportiva.

Il progetto, presentato con un video girato a Torino presso le Officine Classiche e il Centro Stile Alfa Romeo, ha visto la partecipazione di Nicola Larini insieme ad Alessandro Ravera, Special Vehicles Operations manager di Stellantis Heritage, e Alessandro Maccolini, attuale Design Project Manager di Alfa Romeo. Questo incontro ha permesso di raccontare in modo emozionante il legame tra la 4C e il campione toscano, evidenziando l’estetica esclusiva e le caratteristiche uniche di questi modelli da collezione.

La scelta di celebrare Larini attraverso la 4C non è casuale. Il pilota ha sempre manifestato grande ammirazione per questa vettura, definendola un’auto dalle qualità che solo un professionista può apprezzare fino in fondo: leggerezza, velocità, reattività e tenuta di strada. La 4C, con il suo design audace e aerodinamico ispirato alle icone del passato, è una sportiva a due posti secchi con trazione posteriore e motore centrale, capace di suscitare emozioni forti tra gli appassionati del marchio.

Realizzata nell’ambito del programma “Reloaded by Creators” di Stellantis Heritage, la 4C – Collezione GT “Nicola Larini” è il frutto di un’accurata trasformazione di modelli già esistenti. Ogni vettura si distingue per una livrea esclusiva, selezionata dallo stesso Larini in collaborazione con il Centro Stile Alfa Romeo. Le tre tonalità scelte rendono omaggio alla tradizione di Alfa Romeo e alla sua audacia nella scelta dei colori. I tre esemplari saranno quindi disponibili nelle seguenti tinte: Verde Pino, Rosso Prugna e Giallo Ocra, tutte caratterizzate da inserti bianchi sul frontale e sul posteriore, in perfetto stile Giulia GT degli anni Sessanta.

A rendere ancora più preziose queste vetture è la firma di Nicola Larini, incisa sul cofano accanto al logo del marchio, e i cerchi in lega che riprendono i colori della livrea. All’interno dell’abitacolo, spiccano la mostrina autografata dal pilota sulla plancia e gli inserti che richiamano la tinta della carrozzeria, per un’esperienza di guida unica e inimitabile.

Destinata ai collezionisti e agli appassionati del marchio, la 4C “Nicola Larini” rappresenta un tributo speciale non solo al campione, ma anche alla grande tradizione sportiva di Alfa Romeo. Ogni esemplare sarà certificato e venduto direttamente dal dipartimento Heritage di Stellantis, rendendo queste vetture delle vere e proprie opere d’arte su quattro ruote.