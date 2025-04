SUPER ROBOT WARS Y arriva il 28 agosto 2025

Gli appassionati di JRPG tattici e di robottoni possono gioire: Super Robot Wars Y, il nuovo entusiasmante capitolo della celebre serie Super Robot Wars, è in arrivo per portare battaglie epiche sulle vostre console e PC.

Questo titolo, parte integrante della saga Super Robot Wars, immergerà i giocatori in combattimenti tattici a turni avvincenti, che si svolgeranno su mappe a griglia strategiche. I giocatori avranno il compito di guidare un team di piloti unici, ognuno dotato di abilità distinte, in scontri che metteranno alla prova la loro astuzia e capacità strategica.

Ma le sorprese non finiscono qui! Super Robot Wars Y non solo riproporrà le unità amate dai fan provenienti dai precedenti capitoli della serie, ma introdurrà anche nuovi mecha pronti a scendere in campo per la prima volta su console. Questa combinazione di volti familiari e new entry promette un’esperienza di gioco ricca e appagante sia per i veterani della serie che per i nuovi giocatori.

Le piattaforme designate per questa imperdibile avventura mech sono Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC tramite la piattaforma Steam. Per coloro che non vedono l’ora di scendere in battaglia, sono già aperti i pre-order digitali per le versioni PlayStation 5 e PC via Steam.