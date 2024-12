Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2025

Suzuki si conferma protagonista al Festival di Sanremo, l’evento musicale più amato e atteso dell’anno, sia a livello nazionale che internazionale. Per l’edizione 2025, che vedrà alla conduzione e alla direzione artistica Carlo Conti, Suzuki rinnova il proprio impegno a sostegno della musica italiana, un autentico patrimonio culturale e una passione condivisa da milioni di italiani.

Un legame profondo e consolidato lega da anni Suzuki al Festival della Canzone Italiana, ma questa volta c’è una grande novità: Suzuki è stata scelta come l’Auto ufficiale di Sanremo Giovani 2024, l’evento dedicato ai nuovi talenti musicali che aspirano a calcare il prestigioso palco dell’Ariston.

Sanremo Giovani 2024 ha registrato la partecipazione di ben 46 artisti emergenti, pronti a dimostrare il proprio valore e a conquistare un posto nella finale. La serata conclusiva, prevista per mercoledì 18 dicembre su Rai 1, sarà condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, e vedrà esibirsi sei giovani talenti selezionati. Accanto a loro, sul palco saliranno anche due artisti scelti tra i vincitori del concorso Area Sanremo 2024.

Alla fine, saranno solo quattro i fortunati che accederanno alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, un trampolino di lancio unico per emergere nel panorama musicale italiano.

Con la sua partecipazione, Suzuki conferma il proprio ruolo non solo come partner tecnico, ma anche come sostenitore attivo della creatività e della determinazione delle nuove generazioni. Essere al fianco dei giovani artisti significa credere nei loro sogni e offrire loro opportunità concrete per emergere in un mondo competitivo come quello dello spettacolo.

Suzuki ribadisce così il suo impegno per la musica italiana, un patrimonio inestimabile che riflette l’anima del nostro Paese. Il sostegno ai giovani talenti e al Festival di Sanremo sottolinea una visione comune di passione, innovazione e dedizione, valori che accomunano la casa automobilistica giapponese e il panorama musicale italiano.