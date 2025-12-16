Suzuki Hayabusa MY2026: l’evoluzione della specie

Connect with us

La leggenda delle due ruote continua. Suzuki presenta la nuova Hayabusa MY2026, l’ultima evoluzione della sua ipersportiva simbolo di potenza, aerodinamica e innovazione. Da oltre vent’anni la Casa di Hamamatsu definisce con la Hayabusa gli standard di riferimento per le moto di serie ad alte prestazioni, e il nuovo modello conferma questa tradizione con aggiornamenti tecnici e stilistici che ne esaltano la personalità.

La Hayabusa MY2026 introduce nuove livree – Nero Memphis, Grigio Pittsburgh e Blu Rodi – insieme a una batteria agli ioni di litio ELIIY Power più leggera ed efficiente, pensata per ottimizzare l’avviamento e la gestione elettrica. Migliorano anche i sistemi elettronici, con nuove impostazioni per il Launch Control System, un Power Mode Selector più reattivo ai bassi regimi e uno Smart Cruise Control in grado di rimanere attivo anche durante i cambi marcia, offrendo maggiore comfort nei lunghi tragitti.

Non manca una novità inedita per gli appassionati: la Special Edition “Blu Montreal”, una versione esclusiva che si distingue per l’elegante livrea blu con dettagli bianchi, cerchi coordinati e nuovi loghi tridimensionali sul serbatoio. Completano il look un coprisella dedicato e un terminale di scarico con paracalore anodizzato, segni distintivi di un modello che abbina raffinatezza e sportività.

Al cuore della moto resta il potente quattro cilindri in linea da 1.340 cc, raffreddato a liquido, capace di erogare 190 CV a 9.700 giri/min e 150 Nm di coppia a 7.000 giri. L’erogazione è fluida e vigorosa, mantenendo inalterato il carattere deciso che ha reso la Hayabusa un punto di riferimento nel suo segmento.

La ciclistica sfrutta un telaio a doppia trave in alluminio, con forcellone dello stesso materiale, concepiti per bilanciare rigidità e flessibilità. La forcella anteriore KYB da 43 mm e l’ammortizzatore posteriore, entrambi completamente regolabili, sono stati ottimizzati per incrementare stabilità e comfort. L’impianto frenante adotta pinze anteriori Brembo Stylema® a quattro pistoncini e dischi da 320 mm, assicurando una modulabilità eccellente.

Sul fronte tecnologico, la Hayabusa MY2026 conferma una dotazione elettronica di prim’ordine. Il sistema Suzuki Drive Mode Selector Alpha (SDMS-α) permette di configurare la moto secondo le preferenze del pilota, agendo su sei parametri fondamentali: controllo della trazione, gestione della potenza, cambio elettronico bidirezionale, sistema anti-impennata, controllo del freno motore e altri dispositivi avanzati. Tra le funzioni di supporto si segnalano anche l’Active Speed Limiter per impostare il limite massimo di velocità e la funzione “Hill Hold Control” per partenze agevoli in salita.

L’aerodinamica, da sempre tratto distintivo del progetto Hayabusa, è stata ulteriormente affinata grazie a test in galleria del vento. Il risultato è uno dei migliori coefficienti di resistenza aerodinamica mai registrati su una moto di serie, con un’eccellente stabilità anche a velocità prossime ai 300 km/h.

La nuova Hayabusa sarà disponibile presso i concessionari in tre colorazioni – Blu Rodi, Grigio Pittsburgh e Nero Memphis – al prezzo di 19.990 euro (franco concessionario), mentre la versione Special Edition Blu Montreal sarà proposta a 20.490 euro.

Con la MY2026, Suzuki rinnova una leggenda. L’icona delle ipersportive nasce per correre, ma anche per raccontare una storia di potenza, controllo e passione che continua a evolversi senza mai tradire la propria essenza.

