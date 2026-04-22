Suzuki Mountain Day: dipendenti all'opera per la cura dei sentieri nelle Valli di Lanzo

Suzuki ha scelto di celebrare la Giornata della Terra coinvolgendo direttamente i propri dipendenti in azioni concrete a favore dell'ambiente. Il Suzuki Mountain Day ha visto la partecipazione di 49 addetti della sede di Hamamatsu, impegnati in una giornata di volontariato ambientale nelle Valli di Lanzo, a Coassolo Torinese.



I volontari, insieme alle sezioni locali del CAI, si sono dedicati alla pulizia e manutenzione dei sentieri montani, restituendo al territorio percorsi più sicuri e accessibili. Questo lavoro non solo valorizza la fruibilità per gli escursionisti e i residenti, ma risulta fondamentale anche in vista del Trail del Ponte del Diavolo, appuntamento sportivo molto atteso nella zona.





Il Suzuki Mountain Day si inserisce in una serie di iniziative promosse dall'azienda per la tutela dell'ambiente. Tra queste spicca #SuzukiGreenFriday, con il quale viene devoluto lo 0,5% del fatturato del Black Friday a progetti di sostenibilità, come la piantumazione di alberi autoctoni a Torino nel Bosco del Toro e nel Bosco Suzuki.



#SuzukiBikeDay è un evento dedicato alla mobilità sostenibile che ha visto la partecipazione di oltre 8.000 persone, mentre l'iniziativa #milluminodimenoconsuzuki prevede lo spegnimento delle insegne e degli uffici durante la Giornata del Risparmio Energetico, riducendo le emissioni di CO2 e i consumi.



La collaborazione con FIPSAS porta Suzuki a sostenere #Pulifondali e #Pulispiagge durante la Giornata Mondiale dell'Ambiente, azioni di recupero di rifiuti su spiagge e fondali marini in tutta Italia.



Non manca un'attenzione agli impollinatori attraverso la creazione di giardini delle api e Bug Hotels, mentre da 12 anni Suzuki coordina il progetto #SuzukiCleanUp, che coinvolge le filiali mondiali nella raccolta dei rifiuti dispersi attraverso il volontariato aziendale.



Infine, la funzione "sleep" del sito suzuki.it contribuisce a risparmiare energia digitale, riducendo le emissioni equivalenti a quelle di un'auto che percorre 1.800 km all'anno.



L'impegno di Suzuki si conferma solido e articolato, volto a promuovere un ambiente più pulito e una cultura aziendale responsabile, dando un esempio concreto di responsabilità sociale d'impresa.