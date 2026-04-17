Suzuki partner ufficiale del 49° Tour of the Alps con una flotta 100% ibrida

Suzuki si conferma auto ufficiale del 49° Tour of the Alps 2026, fornendo una flotta 100% ibrida composta da Swift, S-Cross e Vitara per sostenere sport e mobilità sostenibile.

Suzuki rinnova il suo impegno nel mondo del ciclismo affiancando, per la settima edizione consecutiva, il prestigioso Tour of the Alps in qualità di partner automobilistico ufficiale dell'evento. Dal 20 al 24 aprile 2026, durante le cinque tappe che attraverseranno Tirolo, Alto Adige e Trentino, la corsa utilizzerà una flotta Suzuki interamente ibrida composta da Swift Hybrid, S-Cross Hybrid e Vitara Hybrid, modelli pensati per garantire supporto tecnico e logistico agli atleti e agli organizzatori della manifestazione.

Il Tour of the Alps, parte del calendario UCI Pro Series, rappresenta una delle manifestazioni ciclistiche più attese della primavera. In questa occasione Suzuki metterà a disposizione veicoli che incarnano il valore della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica, ribadendo così la sintonia con i valori fondamentali dello sport ciclistico come passione, sfida e rispetto reciproco.

Suzuki Vitara Hybrid si distingue per uno spirito 4x4 e oltre tre decenni di storia, combinando stile, efficienza e sicurezza avanzata grazie alla motorizzazione ibrida a 48 volt e alla trazione integrale 4x4 ALLGRIP Select. S-Cross Hybrid conferma la sua vocazione di SUV versatile, dotato di tecnologia moderna e pensato per guidatori che non vogliono rinunciare a comfort e libertà nel massimo rispetto dell'ambiente. Suzuki Swift Hybrid, arrivata alla quarta generazione, è riconosciuta per il suo design compatto e dinamico, offrendo versioni sia a due che a quattro ruote motrici, sempre con attenzione alla sicurezza e al piacere di guida.

La collaborazione tra Suzuki e Tour of the Alps 2026 si fonda su una condivisione degli ideali sportivi più profondi. Suzuki dimostra la sua vicinanza al ciclismo anche attraverso iniziative proprie come il Suzuki Bike Day, giunto alla sesta edizione e dedicato alla mobilità sostenibile, che si terrà il 20 giugno 2026 sul circuito di Misano.

Chi pratica questa disciplina è l'esempio di quanto sia importante non arrendersi mai applicandosi con costanza e impegno nel migliorare continuamente i propri limiti per raggiungere i traguardi prefissati, anche quelli più ambiziosi. È con questo stesso approccio che gli ingegneri Suzuki lavorano ogni giorno, impegnati a progettare e realizzare auto, moto e motori fuoribordo affidabili, performanti e attenti all'ambiente.

La partnership tra Suzuki e il Tour of the Alps si conferma un esempio concreto di come il mondo dello sport e dell'industria possano camminare insieme verso un futuro più sostenibile, con attenzione non solo alla performance ma anche al rispetto per il pianeta e per le generazioni future.