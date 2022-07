Suzuki presenta S-CROSS HYBRID 1.5 140V

Suzuki S-CROSS HYBRID è pronta a confermare il suo ruolo da protagonista del segmento dei SUV compatti con una nuova motorizzazione ibrida, che segna un importante passo avanti sul fronte dell’elettrificazione.

L’unità termica della nuova versione 1.5 140V è un nuovo quattro cilindri aspirato a ciclo Atkinson con una cilindrata di 1.462 cm3 e un rapporto di compressione 13:1. La potenza complessiva del propulsore a benzina è di 75kW (102 cv), mentre la potenza totale di sistema raggiunge gli 84 kW (116 cv).

La batteria ha una capacità totale di 840Wh ed è alloggiata insieme a tutti i suoi sottosistemi nel doppio fondo del bagagliaio, che mantiene così invariato il suo volume. La batteria, di ultima generazione di tipo litio-titanato, garantisce quattro vantaggi significativi rispetto a una comune batteria al litio: massima efficienza con un più ampio range di temperature, maggiore efficienza in termini energia erogata e caricata, maggiore longevità e maggiore affidabilità.

Il motogeneratore (MGU – Motor Generator Unit) è a valle del cambio e garantisce trazione alla vettura sia in maniera autonoma sia in combinazione con il motore termico, erogando fino a 24,6 kW con una coppia pari a 152,7Nm. In fase di frenata o rallentamento fa da generatore e ricarica la batteria 140V. Il quadro si completa con l’ISG (Intergrated Starter Generator), che svolge le funzioni di motorino di avviamento e alternatore, alimentando anche i sistemi di bordo durante le fermate e nella guida in modalità elettrica.

In partenza e a bassa velocità il sistema ibrido fa muovere la nuova S-CROSS HYBRID 1.5 140V con la sola trazione elettrica. Con la batteria completamente carica, in modalità elettrica è possibile raggiungere una velocità di 80 km/h oppure coprire una distanza fino a 4,5 km.

Con il crescere della velocità, il motore elettrico lascia a quello termico il compito di spingere S-CROSS veleggiando quando l’unità a benzina viene spenta e disaccoppiata dalle ruote.

Il motore DualJet e quello elettrico possono talvolta agire anche insieme quando il pilota accelera con decisione, in modo da garantirgli spunti vivaci e un grande piacere di guida. Durante le decelerazioni più intense il motogeneratore provvede alla frenata rigenerativa e carica la batteria 140V, un’operazione che svolge talvolta all’occorrenza anche a velocità costante, utilizzando un po’ della potenza del motore termico.

S-CROSS HYBRID 1.5 140V sarà disponibile presso la rete Suzuki a partire dal prossimo settembre. Da domani 29 luglio sarà possibile acquistare in anteprima e a condizioni speciali S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition accedendo alla piattaforma Smart Buy sul sito Suzuki.

S-CROSS HYBRID 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition potrà essere acquistata al prezzo di 33.090 Euro (Iva inclusa e vernice metallizzata esclusa) incluso Suzuki Smile – Estensione Della Garanzia, il prolungamento della garanzia di ulteriori due anni (3+2) per complessivi 5 ANNI.