Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati

Settembre si chiude con un nuovo traguardo per Tesla, che si conferma il marchio di veicoli elettrici più venduto in Italia. Dall’inizio dell’anno, la Model 3 domina le classifiche come l’auto elettrica più acquistata nel Paese, consolidando la leadership del marchio nel settore della mobilità sostenibile. Forte di questo successo, l’azienda americana introduce oggi una serie di upgrade per Model 3 e Model Y, con miglioramenti significativi in termini di autonomia, efficienza e tecnologia di bordo.

Gli aggiornamenti si inseriscono perfettamente nella filosofia Tesla di miglioramento continuo nel tempo, offrendo ai clienti un’esperienza di guida sempre più avanzata senza variazioni di prezzo.

La nuova Tesla Model 3 si distingue ora per l’introduzione di una telecamera frontale di ultima generazione, posizionata nella traversa del paraurti anteriore. Questa migliora la visibilità dell’area circostante sul display centrale, integrando un innovativo sistema di lavaggio a liquido e riscaldamento per evitare appannamenti e mantenere una visione chiara in qualsiasi condizione meteo. Un altro aggiornamento riguarda la nuova leva degli indicatori di direzione, riprogettata con una meccanica più precisa e fluida per garantire un controllo più intuitivo durante la guida.

Ma il vero passo avanti riguarda l’autonomia. Grazie ai nuovi pacchi batteria con celle a densità energetica maggiore, Tesla porta le sue berline e SUV elettrici a livelli record di efficienza. La Model 3 a trazione posteriore raggiunge ora un’autonomia di 520 km WLTP con cerchi da 19” (fino a 554 km con cerchi da 18”), superando i 513 km precedenti. La Model 3 Long Range a trazione posteriore tocca i 750 km WLTP, mentre la versione Long Range a trazione integrale arriva a 716 km WLTP, contro i 678 km del modello precedente. Anche la Model 3 Performance migliora, raggiungendo 571 km WLTP, rispetto ai 528 km precedenti.

Gli aggiornamenti non si limitano alla berlina: anche la Tesla Model Y beneficia dei nuovi pacchi batteria ad alta densità, migliorando ulteriormente l’efficienza e la percorrenza. La Model Y Long Range a trazione integrale offre ora un’autonomia stimata di 629 km WLTP, rispetto ai 586 km del modello precedente, confermandosi uno dei SUV elettrici più performanti sul mercato.

Tutti questi upgrade sono già disponibili nel Design Studio online di Tesla, consentendo ai clienti italiani di configurare immediatamente i nuovi modelli. Sorprendentemente, i prezzi restano invariati, rendendo le nuove versioni ancora più competitive nel segmento elettrico.

Con questi miglioramenti, Tesla riafferma la propria posizione di riferimento nel mercato delle auto elettriche in Italia, unendo innovazione, efficienza e valore costante nel tempo. L’obiettivo è chiaro: continuare a guidare la transizione verso un futuro di mobilità completamente elettrica, offrendo ai conducenti italiani più autonomia, più tecnologia e più piacere di guida senza compromessi.