Tesla lancia il Tesla Bonus in Italia: sconto di 3.000 euro su Model 3 e Model Y

Mentre Tesla continua il suo impegno per accelerare la transizione globale verso l’energia sostenibile, il 2024 segna un passo decisivo per l’azienda in termini di accessibilità. Il brand di Elon Musk ha annunciato il lancio del “Tesla Bonus” in Italia, un’iniziativa pensata per rendere i suoi veicoli più accessibili a un numero maggiore di persone. Il programma prevede uno sconto diretto di 3.000 euro sulle varianti a trazione posteriore della gamma Model 3 e Model Y.

Grazie al Tesla Bonus, i clienti italiani possono ora acquistare una Tesla Model 3 a trazione posteriore a partire da 38.990 euro e una Model Y a trazione posteriore a partire da 39.690 euro. L’iniziativa, valida dal 27 agosto al 30 settembre 2024, permette di usufruire di uno sconto immediato applicato direttamente al prezzo di vendita, senza ulteriori requisiti.

Tesla ha concepito questo incentivo per offrire un risparmio immediato sull’acquisto, incoraggiando allo stesso tempo l’adozione di veicoli tecnologici, sicuri e a zero emissioni. I veicoli Tesla si distinguono non solo per l’innovazione e la sicurezza, ma anche per i bassi costi di gestione. L’assenza di manutenzione annuale obbligatoria e i costi di ricarica inferiori rispetto ai tradizionali carburanti rendono il Tesla Bonus ancora più vantaggioso per i consumatori.

Tesla Model 3 e Model Y hanno dominato il mercato italiano nella prima metà del 2024, registrando una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi modelli non sono solo le auto elettriche più vendute in Italia, ma hanno anche superato tutte le altre motorizzazioni nei rispettivi segmenti. Un risultato straordinario che testimonia la crescente fiducia dei consumatori italiani verso il marchio Tesla.

Nel primo semestre del 2024, Tesla ha conquistato il 29% del mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV) in Italia. Questo significa che quasi un’auto elettrica su tre immatricolata nel Paese è stata una Tesla, confermando la leadership dell’azienda nel settore e il forte interesse degli italiani per le soluzioni di mobilità sostenibile proposte dal brand.