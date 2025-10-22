Connect with us

Tesla porta in Italia le versioni aggiornate di Model S e Model X

Tesla lancia oggi sul mercato italiano le versioni aggiornate di Tesla Model S e Tesla Model X, due icone della mobilità elettrica che nel tempo hanno ridefinito il concetto stesso di auto premium a zero emissioni. Con un pacchetto completo di migliorie tecniche, estetiche e di comfort, la casa californiana spinge ancora più in alto l’asticella nel segmento delle EV di lusso.

La storia della Model S inizia nel 2009, quando Tesla presentò al mondo il primo prototipo di una berlina 100% elettrica ad alte prestazioni. All’epoca molti erano scettici: autonomia ridotta, lunghi tempi di ricarica e design poco accattivante erano gli ostacoli principali alla diffusione delle auto elettriche. Nel 2012 la Model S ha ribaltato ogni preconcetto, dimostrando che un veicolo elettrico può essere elegante, veloce e adatto a qualsiasi stile di vita.

Nel 2015 è arrivata la Model X, pensata per le famiglie ma con le stesse prestazioni mozzafiato. Le sue portiere Falcon Wing e l’abitacolo spazioso hanno definito nuovi standard per comfort e praticità. Entrambi i modelli hanno introdotto innovazioni diventate oggi un riferimento per l’intero settore automobilistico: dal grande touchscreen centrale agli aggiornamenti software via Internet, dalla ricarica ultraveloce con Supercharger all’Autopilot.

Fin dal debutto, Tesla ha adottato un approccio dinamico e pionieristico, migliorando costantemente i suoi veicoli con aggiornamenti software over-the-air e riprogettazioni mirate. Nel 2021, Model S e Model X hanno ricevuto un profondo restyling con un nuovo powertrain, interni completamente ridisegnati e un telaio rivisto per garantire maggiore comfort e performance.

L’arrivo della versione Plaid ha consolidato la leadership tecnologica dell’azienda: Model S Plaid ha stabilito il record di tempo sul giro per un’auto elettrica di serie al Nürburgring, grazie al motore con rotori rivestiti in carbonio e alla modalità Track. Con i suoi 1020 CV, Model X Plaid è oggi il SUV di produzione più potente al mondo, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi.

Le versioni aggiornate di Model S e Model X si concentrano su tre aree principali: silenziosità, efficienza e dinamica di guida. L’abitacolo è ora ancora più silenzioso grazie a nuovi materiali fonoassorbenti, isolamento acustico migliorato e un sistema di eliminazione attiva del rumore. La nuova configurazione introduce anche cerchi dal design più aerodinamico, illuminazione ambientale dinamica e una terza fila ancora più spaziosa per la Model X.

Sul fronte tecnologico, arrivano una telecamera frontale integrata, un indicatore del punto cieco e fari adattivi, a testimonianza dell’attenzione crescente per la sicurezza attiva. L’efficienza viene incrementata con nuovi pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e sospensioni pneumatiche riviste, che offrono una guida più fluida e precisa.

Per la Model S Plaid, Tesla introduce ulteriori migliorie: nuovo paraurti e splitter anteriore per una maggiore stabilità alle alte velocità, spoiler in fibra di carbonio e diffusore posteriore aggiornato, oltre a componenti meccanici ottimizzati per la tenuta di strada. Come incentivo esclusivo, i nuovi acquirenti avranno accesso a ricariche Supercharger gratuite illimitate e Premium Connectivity inclusa per tutta la durata della proprietà.

La nuova Model S con trazione integrale offre 744 km di autonomia WLTP con cerchi standard da 19’’, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e velocità massima di 240 km/h. La versione Plaid raggiunge 611 km di autonomia, accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi e tocca i 262 km/h, con possibilità di arrivare a 322 km/h con kit freni carbo-ceramici opzionale.

La nuova Model X, pensata per chi cerca spazio e prestazioni, offre 600 km di autonomia WLTP e 0-100 km/h in 3,9 secondi nella versione base. La versione Plaid porta questi valori a 567 km di autonomia e un’accelerazione di 2,6 secondi, mantenendo 6 posti e capacità di carico generosa.

Model S è disponibile nel nostro Paese a partire da 109.990 euro, con configurazione e ordini già aperti. Model X segue con prezzi in linea con il posizionamento premium e prestazioni d’eccellenza. Con questi aggiornamenti, Tesla riafferma la propria leadership nel mercato delle auto elettriche, puntando su comfort, tecnologia e prestazioni per un’esperienza di guida senza compromessi.

