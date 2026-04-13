Tesla porta la Guida Automatica Completa (Supervisionata) in Europa: via libera nei Paesi Bassi

Tesla segna un passo storico verso la mobilità del futuro annunciando l’approvazione della Guida Automatica Completa (Supervisionata) nei Paesi Bassi. Si tratta della prima volta che questa tecnologia viene resa disponibile ai clienti in Europa, con un rilascio previsto nei prossimi giorni attraverso aggiornamenti software via Internet.

L’introduzione della FSD (Full Self-Driving) Supervisionata rappresenta un traguardo significativo nella strategia dell’azienda, che punta a rendere le strade più sicure ed efficienti grazie all’uso avanzato dell’intelligenza artificiale. Il sistema è una suite di funzionalità di assistenza alla guida che consente ai veicoli di affrontare quasi qualsiasi percorso, sempre sotto la supervisione attiva del conducente.

La tecnologia sviluppata da Tesla è progettata per gestire le situazioni più complesse della guida quotidiana. La FSD (Supervisionata) è infatti in grado di percorrere strade urbane, affrontare intersezioni, effettuare cambi di corsia e adattarsi dinamicamente al traffico, contribuendo a ridurre lo stress alla guida e migliorare la sicurezza complessiva.

Alla base del sistema c’è una rete neurale end-to-end, addestrata su dati di guida anonimi raccolti dalla flotta globale. Ogni giorno, i veicoli Tesla generano l’equivalente di oltre 500 anni di esperienza di guida, dati utilizzati per migliorare continuamente le capacità del software, anche negli scenari più rari.

L’elaborazione delle informazioni avviene direttamente a bordo del veicolo, tramite il computer AI integrato, garantendo così la massima tutela della privacy. L’apprendimento della flotta si basa su dati anonimi condivisi solo previo consenso e consente aggiornamenti costanti via Internet.

Nonostante il livello avanzato della tecnologia, Tesla sottolinea che la FSD (Supervisionata) non rende il veicolo autonomo. Il conducente resta responsabile in ogni momento e deve mantenere una supervisione attiva durante l’utilizzo.

Secondo i dati forniti dall’azienda, con la funzione attiva si registra una probabilità di collisione fino a sette volte inferiore per chilometro percorso rispetto alla guida manuale. A livello globale, sono già stati percorsi oltre 14 miliardi di chilometri con questo sistema.

Prima del lancio ufficiale, Tesla ha condotto una fase di test approfondita nel continente europeo, percorrendo oltre 1,6 milioni di chilometri con la FSD (Supervisionata) attiva. Parallelamente, l’azienda ha coinvolto il pubblico attraverso esperienze da passeggero in diversi Paesi, tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna, permettendo a più di 13.000 persone di testare la tecnologia su strada.

Negli ultimi 18 mesi, Tesla ha lavorato intensamente per ottenere le autorizzazioni necessarie, producendo migliaia di pagine di documentazione, sviluppando numerosi scenari di test e collaborando con le autorità di regolamentazione europee.

I Paesi Bassi diventano così il primo mercato europeo ad approvare ufficialmente la Guida Automatica Completa (Supervisionata). Il rilascio ai clienti avverrà a breve tramite aggiornamenti over-the-air, mentre Tesla continua a lavorare per ottenere il via libera anche negli altri Paesi dell’Unione Europea.

I veicoli Tesla sono già dotati di serie di funzionalità avanzate di assistenza alla guida, con la possibilità di aggiungere pacchetti opzionali su modelli come Model S, Model 3, Model X e Model Y. Le funzionalità aggiuntive verranno attivate nei vari mercati solo dopo l’approvazione delle autorità locali.