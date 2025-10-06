Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Nel 2025 Tesla rafforza il proprio impegno verso la transizione energetica sostenibile con una nuova iniziativa dedicata al mercato italiano. L’azienda di Elon Musk punta a rendere la mobilità elettrica alla portata di un numero sempre maggiore di persone, lanciando una promozione che unisce il Tesla Bonus agli incentivi statali previsti dal Bonus Veicoli Elettrici.

Grazie a questa combinazione, la Tesla Model 3 a trazione posteriore può essere acquistata in Italia a partire da 24.990 €, un prezzo mai visto prima per una berlina 100% elettrica ad alte prestazioni. L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2025 e prevede uno sconto diretto di 4.000 € da parte di Tesla, cumulabile con il contributo statale.

Il Tesla Bonus viene applicato automaticamente al momento della configurazione del veicolo, senza procedure aggiuntive o requisiti particolari. L’obiettivo è offrire un risparmio concreto e stimolare la diffusione della mobilità a zero emissioni. Tesla sottolinea come, oltre al vantaggio economico iniziale, il costo di proprietà di una Model 3 sia tra i più bassi sul mercato: manutenzione minima, assenza di revisione annuale obbligatoria e costi dell’energia nettamente inferiori rispetto al carburante tradizionale.

Con questa iniziativa, Tesla conferma il proprio ruolo di pioniere nella democratizzazione dell’auto elettrica, offrendo vetture che uniscono prestazioni elevate, tecnologia avanzata e i più alti standard di sicurezza.

A testimonianza del successo di questa strategia, la Tesla Model 3 è l’auto elettrica più venduta in Italia nel primo semestre del 2025. La berlina americana ha avuto un impatto decisivo nel favorire l’adozione dei veicoli elettrici sul mercato nazionale, grazie al suo equilibrio tra prezzo, autonomia e innovazione. Inoltre, due dei quattro modelli Tesla figurano tra le auto elettriche più vendute nel Paese, confermando la leadership del marchio nel settore della mobilità sostenibile.

Con prezzi più accessibili e un’offerta tecnologica senza compromessi, Tesla continua a guidare la rivoluzione elettrica in Italia, accelerando la transizione verso un futuro a zero emissioni.