Tesla supera quota 1000 Supercharger in Italia: la rete di ricarica accelera nel 2025

Tesla continua a spingere sull’acceleratore della mobilità elettrica in Italia, raggiungendo un traguardo storico: 1000 Supercharger installati lungo tutto il territorio nazionale, grazie all’apertura del nuovo sito di Busto Arsizio, dotato di una colonnina con grafica celebrativa dedicata all’evento. L’espansione non si ferma qui: con le nuove aperture del 2025, la rete italiana raggiunge 1088 Supercharger distribuiti su 99 stazioni di ricarica, consolidando la sua posizione come una delle infrastrutture più capillari d’Europa.

Il 2025 segna un anno di forte impulso allo sviluppo dell’infrastruttura. Tesla ha inaugurato nuove stazioni a San Benedetto del Tronto, Piacenza, Lodi, Ronchi dei Legionari, Rovereto e Avio, arrivando a un totale di 60 nuovi Supercharger. A queste aperture si sommano gli interventi su 14 siti esistenti, aggiornati con l’avanzata tecnologia Supercharger V4, che offre potenze elevate e maggiore efficienza per rispondere alla crescente domanda degli automobilisti elettrici.

Nel complesso, Tesla ha attivato 190 nuovi punti di ricarica nel solo 2025, rendendolo il secondo miglior anno di sempre dopo il 2022. L’azienda conferma l’obiettivo di superare i 100 siti operativi entro la fine dell’anno, evidenziando un impegno costante verso l’elettrificazione del Paese. In parallelo, proseguono i lavori di ammodernamento in vari hub strategici come Arezzo, Mercato San Severino, Palmi, Occhiobello, Grosseto e San Giovanni Teatino, dove i vecchi Supercharger V2 stanno lasciando spazio ai più moderni V4.

La rete italiana vanta oggi una media di 11 stalli per sito e una potenza minima di 150 kW. Oltre il 75% dei Supercharger installati eroga fino a 250 kW, permettendo di ottenere 275 km di autonomia in soli 15 minuti. Numeri che rispondono alla crescente richiesta di ricariche rapide e affidabili da parte di una platea di utenti sempre più ampia.

Il contributo della rete Supercharger all’ambiente è altrettanto significativo. Dal 2023 a oggi, grazie all’energia 100% rinnovabile fornita da queste stazioni, gli automobilisti italiani hanno percorso oltre 1000 milioni di chilometri a zero emissioni, un risultato che equivale a 1500 viaggi di andata e ritorno sulla Luna. Un traguardo che sottolinea l’impatto concreto dell’infrastruttura Tesla nel processo di decarbonizzazione dei trasporti.

L’esperienza di ricarica è progettata per essere semplice, rapida e intuitiva. I clienti Tesla possono contare sulla funzione Plug & Charge, su un uptime del 99,95% e su costi competitivi. Il Pianificatore Viaggio integrato nei veicoli guida automaticamente verso le stazioni più convenienti, calcolando tempi di ricarica ottimali ed energia residua in base a stile di guida, altitudine e condizioni climatiche. Attraverso l’app Tesla è inoltre possibile monitorare la disponibilità in tempo reale, visualizzare i prezzi e ricevere notifiche al termine della ricarica.

Tesla conferma infine il suo impegno verso una mobilità elettrica inclusiva. I Supercharger italiani sono sempre più aperti anche ai veicoli non Tesla, favorendo una transizione sostenibile accessibile a tutti e contribuendo allo sviluppo di un ecosistema di ricarica interoperabile e affidabile.

Con un 2025 all’insegna della crescita, Tesla rafforza la sua visione di un futuro a emissioni zero, portando l’Italia tra i Paesi meglio equipaggiati per sostenere il passaggio massivo alla mobilità elettrica.

