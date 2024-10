The Offspring: SUPERCHARGED è già un grande successo

I The Offspring, ha fatto un ritorno trionfante con il lancio del loro attesissimo nuovo album “Supercharged”. Prodotto da Bob Rock, il disco ad alta energia è stato accolto con entusiasmo dai fan di tutto il mondo, confermando il talento e la passione della band per la musica.

Uno dei momenti più emozionanti è stato l’esibizione della band sul palco del Jimmy Kimmel Live, dove hanno presentato il brano “Make It All Right” di fronte a una folla in delirio. La performance è stata solo una delle numerose apparizioni pubbliche che hanno caratterizzato la settimana di lancio dell’album, dimostrando la rinnovata vitalità e creatività degli Offspring.

Il gruppo ha anche rilasciato un incisivo lyric video per il singolo “Okay, But This Is The Last Time”, che racconta la storia di una coppia disperata nel tentativo di salvare la loro relazione in crisi*. La canzone, carica di emozioni e potenza, ha catturato l’attenzione dei fan e dei critici musicali, confermando il talento compositivo della band.

Un’altra conferma del successo e dell’influenza globale degli Offspring è stata la partecipazione della band a importanti eventi musicali, come il BottleRock Festival dove hanno condiviso il palco con star del calibro di Ed Sheeran e Brian May dei Queen.* La capacità della band di coinvolgere e emozionare il pubblico è davvero straordinaria, confermando il loro status di icone della musica rock.

Infine, non possiamo dimenticare l’atteso tour mondiale “Supercharged: Worldwide in ’25”, che porterà gli Offspring sul palco dell’Unipol Forum di Milano il 29 settembre 2025. Un’occasione unica per i fan italiani di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica e dell’energia dei leggendari Offspring.

“Supercharged” segna un nuovo capitolo nell’incredibile carriera degli Offspring, confermando la loro vitalità e il loro talento nel proporre musica autentica e coinvolgente per un pubblico sempre più vasto e appassionato.