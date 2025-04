The Siege and the Sandfox: il videogioco Metroidvania stealth debutta il 20 maggio

Cardboard Sword e PLAION annunciano con entusiasmo l’uscita del loro gioco di debutto, The Siege and the Sandfox, previsto per il prossimo mese. Questo attesissimo “Stealthvania” in 2D, una combinazione unica di esplorazione in stile Metroidvania e gameplay stealth, sarà disponibile per i giocatori su varie piattaforme digitali a partire dal 20 maggio 2025, tra cui Steam, Epic Games Store, GOG e Humble.

L’annuncio dell’uscita è stato arricchito dalla pubblicazione di un nuovo trailer che offre uno sguardo nell’emozionante mondo del gioco. Nel cuore dell’antica città desertica di Kariman, assediata da un regno rivale, i giocatori seguiranno le orme della leggendaria volpe del deserto, Kasha’I. Attraverso le maestose sale di un palazzo reale e le rovine sottostanti, i giocatori dovranno padroneggiare abilità dinamiche di parkour e furtività per scoprire e sconfiggere una minaccia malefica che si nasconde nella sabbia.

Il gioco è un vero trionfo visivo, con pixel art animata a mano in stile retrò combinata con moderne tecnologie grafiche di Unreal Engine. La sua direzione artistica non solo incanta gli occhi, ma sostiene la narrazione e le meccaniche di gioco. “Come studio abbiamo intrapreso questo viaggio di sviluppo per creare una nuova IP indie con un elemento stealth 2D unico. L’arte ha guidato gran parte del nostro processo di sviluppo, ispirando la narrazione e le meccaniche di gioco,” ha aggiunto Bennett.

The Siege and the Sandfox promette un’esperienza di gioco avvincente con le sue caratteristiche principali: esplorazione parkour in 2D, un’arte pixel ricca e animata, un audio immersivo e una varietà eclettica di personaggi da scoprire e assistere. Controlli fluidi e animazioni ben coreografate aumentano l’immediatezza e il coinvolgimento, mentre i giocatori cercano di evitare la cattura e affrontare le minacce nemiche in modi creativi.

L’avventura immerge i giocatori in una trama avvincente, con un assassino infame che assiste all’omicidio di un re e, ingiustamente accusato, deve fuggire e svelare il vero tradimento prima che la città cada. Attraverso l’uso di abilità acrobatiche e strategia stealth, i giocatori combattono non solo per la propria sopravvivenza, ma per la salvezza dell’intera città.