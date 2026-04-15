The White Lotus: la quarta stagione inizia le riprese sulla Costa Azzurra

The White Lotus torna su Sky e NOW: la quarta stagione sarà ambientata sulla Costa Azzurra durante il Festival di Cannes con un cast stellare e nuove location.

The White Lotus è pronto a sorprendere gli spettatori con una nuova avventura: la quarta stagione della celebre serie antologica HBO sta per iniziare le riprese tra le suggestive località della Costa Azzurra, spostandosi tra Cannes, St. Tropez, il Principato di Monaco e Parigi. La narrazione principale si svolgerà però nella Riviera Francese, in particolare durante il rinomato Festival di Cannes.

Lasciate le atmosfere zen della scorsa stagione ambientata in Thailandia, la serie creata e diretta da Mike White cambia nuovamente scenario. Gli spettatori potranno trovare un cast di ospiti e dipendenti all'interno di due resort d'eccellenza: il White Lotus du Cap, ricreato nell'elegante Airelles Château de la Messardière, e il White Lotus Cannes, che prenderà vita nel celebre Hôtel Martinez.

Il cast della quarta stagione è ricchissimo e internazionale: Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani e Nadia Tereszkiewicz interpreteranno gli ospiti e il personale dei resort. A loro si uniranno anche Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.

The White Lotus torna così con la consueta formula tra lusso, mistero e ironia. Nuova destinazione quindi - la Riviera Francese, nuovo, nutritissimo gruppo di ospiti della ormai celeberrima catena che dà il titolo alla serie HBO, pronti a lasciarsi alle spalle per una settimana lo stress di tutti i giorni… e nuovo mistero da risolvere.

Dietro le quinte troviamo ancora una volta Mike White, creatore, sceneggiatore e regista del progetto, affiancato dai produttori esecutivi David Bernad e Mark Kamine. I nuovi episodi arriveranno prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, promettendo nuove emozioni e colpi di scena sullo sfondo delle atmosfere glamour della Riviera.