THE WHITE STRIPES: l’11 luglio esce in doppio vinile a tiratura limitata “GET BEHIND ME SATAN”

In occasione del 20° anniversario del loro iconico album, i White Stripes sorprendono i fan con una nuova edizione in doppio vinile di “Get Behind Me Satan”, in uscita l’11 luglio. Questo progetto, vincitore di un GRAMMY, viene riproposto in una tiratura limitata con due vinili dall’estetica accattivante: uno rosso e uno trasparente, entrambi con venature nere.

Il fascino del vinile non è l’unica novità. I fan possono anche godere di un nuovo video in stop motion per il brano “Red Rain”. Questo video, che ha richiesto circa 80 ore di lavoro, è una creazione del filmmaker indipendente Conor Callahan, prodotto esecutivamente da Audg Fenter. Realizzato con 5.980 mattoncini in miniatura, uniti con ghiaccia reale, e le nuove action figures Super7 ReAction di Jack e Meg White, il video offre una vivace rappresentazione dell’era di “Get Behind Me Satan”.

Registrato nella scalinata della casa di Jack White a Detroit, l’album rappresenta un momento di picco creativo e sperimentale per i White Stripes. Con l’introduzione di strumenti come marimba, timpani, mandolino e campane, l’album ha ampliato il loro tradizionale sound a base di chitarra, batteria e pianoforte. Nonostante sia stato ufficialmente pubblicato in vinile solo dieci anni dopo la sua uscita originale nel 2005, “Get Behind Me Satan” ha debuttato nella Top 3 delle classifiche in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, grazie a singoli di successo come “Blue Orchid”, “My Doorbell” e “The Denial Twist”.

Acclamato da Rolling Stone, che ha dichiarato “trasformare una varietà di stili musicali americani in qualcosa di emotivamente proprio… la musica è così potente che potrebbe farti piangere per quanto spietatamente i White Stripes continuano a schiacciare le altre band”, l’album ha ricevuto la certificazione Oro RIAA negli Stati Uniti, Platino nel Regno Unito e in Canada, e ha vinto il premio GRAMMY® per il “Miglior Album Alternative.”

A coronare questi successi, i White Stripes sono stati recentemente inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame come parte della classe del 2025. La cerimonia di introduzione si terrà il 8 novembre al Peacock Theater di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta su Disney+, con uno speciale su ABC e disponibile su Hulu il giorno seguente. Questa onorificenza, che li vede unirsi a leggende come Bad Company, Chubby Checker e Soundgarden, celebra una carriera costellata da sei vittorie GRAMMY® e 11 nomination, consolidando l’eredità dei White Stripes nel panorama musicale internazionale.