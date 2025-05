TONY BOY svela la data di uscita del suo prossimo album “UFORIA”: fuori ovunque venerdì 27 giugno

Dopo aver incantato i fan all’Allianz Cloud di Milano con un evento unico, Tony Boy, il giovane rapper veneto, annuncia la data di uscita del suo attesissimo album “UFORIA”, in arrivo venerdì 27 giugno. Quest’opera, pubblicata con Warner Music Italy, si preannuncia non solo come una raccolta di brani, ma come un vero e proprio viaggio nel futuro della musica. Tony Boy, noto per la sua capacità di fondere energia e introspezione, promette un’evoluzione sonora che porta la sua inconfondibile firma. *”Un artista che non segue le regole, le riscrive seguendo solo la sua visione”*, si legge nel comunicato.

L’esibizione a Milano è stata un’esperienza senza pari; visual, suoni e spoiler di alcune tracce di “UFORIA” hanno trasformato l’evento in un appuntamento indimenticabile per i partecipanti. La presenza magnetica dell’artista e la sua musica ipnotica hanno dominato la scena, regalando anticipazioni emozionanti ai fan entusiasti.

Non meno sorprendenti sono stati gli ospiti che potrebbero collaborare nell’album. Durante la serata, nomi importanti come Simba La Rue, thasup e Lazza hanno fatto il loro ingresso sul palco per una performance a sorpresa che ha scatenato il pubblico.

Per chi è interessato, “UFORIA” è già disponibile in pre-order nella versione limitata autografata dall’artista. Gli amanti della musica di Tony Boy potranno vivere la sua musica dal vivo nell’estate 2025: il suo GOING HARD LIVE SUMMER 2025 tour toccherà i principali festival estivi italiani, da Piazzola Live Festival a Fiera Milano Live.

Tony Boy, il cui vero nome è Antonio Hueber, classe ’99, continua a dimostrare la sua versatilità artistica, passando agilmente tra diversi generi musicali, dai suoni più crudi alle tracce sentimentali. Il suo recente passato testimonia un percorso ricco di successi, con brani come “Hot”, “Progressi” feat. Vale Pain e “Diretto al top” che hanno anticipato “Umile”, certificato disco di platino.

Con un legame sempre più forte con la sua fanbase e una serie di collaborazioni influenti, Tony Boy si afferma come un pilastro nella scena musicale italiana, pronto a scrivere un nuovo capitolo con “UFORIA” e il suo “GOING HARD LIVE SUMMER 2025”.