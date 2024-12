Triumph svela la Bonneville Bobber TFC: l’apice dello stile custom

Triumph Motorcycles ha presentato la nuova Bonneville Bobber TFC, l’ultima creazione della prestigiosa famiglia Triumph Factory Custom. Questo gioiello rappresenta la massima espressione dell’attitudine custom della Bobber, esaltando lo stile iconico con dettagli esclusivi e tecnologie all’avanguardia. Un’edizione limitata a soli 750 esemplari, ognuno contraddistinto da un badge numerato inciso.

Ispirata alle linee classiche della Bonneville Bobber, la versione TFC si distingue per personalizzazioni fatte a mano e dettagli di altissimo livello. La moto sfoggia un’esclusiva colorazione bicolore arricchita da accenti dipinti a mano su serbatoio e pannelli laterali, rendendola unica e distintiva. Ogni serbatoio è firmato dall’artista che lo ha realizzato, aggiungendo un tocco di unicità artigianale.

Elementi di lusso come la sella in pelle nera con logo Triumph in rilievo e i badge motore lavorati dal pieno con dettagli dorati sottolineano la meticolosa attenzione ai dettagli. Le forcelle anodizzate in oro e i parafanghi in fibra di carbonio completano l’estetica raffinata e personalizzata della TFC.

La Bonneville Bobber TFC è equipaggiata con il leggendario motore bicilindrico Bonneville da 1.200cc, ottimizzato per offrire 78CV di potenza a 6.000 giri/min e una coppia di 106 Nm a soli 3.750 giri/min. Grazie alla nuova modalità di guida Sport, la risposta dell’acceleratore è ancora più immediata, regalando un’esperienza di guida entusiasmante.

Il sistema di scarico Akrapovič in fibra di carbonio esalta il sound profondo e distintivo, mentre il nuovo telaio, più leggero di 5 kg rispetto alla versione standard, garantisce maggiore agilità e maneggevolezza. Le sospensioni Öhlins e l’impianto frenante Brembo con pinze radiali assicurano prestazioni di altissimo livello.

La Bobber TFC integra tecnologia moderna in un design senza tempo. Il controllo di trazione e i fari posteriori in stile “bullet” migliorano la sicurezza e l’estetica, dimostrando che innovazione e tradizione possono coesistere perfettamente.

La Bonneville Bobber TFC sarà disponibile presso i concessionari Triumph a partire da marzo 2025, al prezzo di 20.395 euro (franco concessionario).