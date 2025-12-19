Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Twinkly alza ancora l’asticella dell’illuminazione smart con il lancio di FX Wizard Enhanced, la versione più evoluta della funzionalità creativa integrata nella Twinkly App. L’aggiornamento segna un passo decisivo nell’evoluzione dell’ecosistema Twinkly, offrendo maggiore controllo, più ispirazione e nuove possibilità espressive per chi desidera creare atmosfere luminose personalizzate e coinvolgenti.

Leader globale nel settore delle luci LED smart decorative, Twinkly continua a investire sull’innovazione digitale, rendendo l’esperienza d’uso sempre più fluida e reattiva. Con FX Wizard Enhanced, l’interfaccia risulta ottimizzata nelle prestazioni e arricchita da controlli avanzati e pattern raffinati, pensati sia per gli utenti creativi più esperti sia per chi vuole sperimentare effetti luminosi unici in modo intuitivo.

Tra le novità più rilevanti spiccano due nuovi Pattern esclusivi, progettati per ampliare il linguaggio visivo degli effetti Twinkly. Circular crea una rotazione continua dei colori attorno a un centro ideale, generando un movimento ad anello ipnotico e uniforme, mentre Gradient Spiral dà vita a una spirale dinamica in cui rotazione e sfumature cromatiche si fondono in un effetto profondo e fluido, capace di valorizzare qualsiasi installazione luminosa.

FX Wizard Enhanced introduce inoltre un livello di personalizzazione ancora più avanzato, grazie all’evoluzione dei parametri di controllo. La funzione Color Blend consente di gestire con maggiore precisione la velocità di transizione tra i colori, ottenendo sfumature più armoniche e sofisticate. Il pattern Stripes si arricchisce del parametro Warp, che permette di curvare le strisce luminose, mentre Gradient offre nuove possibilità di distorsione delle fasce cromatiche. Anche Plasma evolve, integrando una sezione Colors che permette di selezionare direttamente i colori da utilizzare, per un risultato ancora più mirato.

Questo aggiornamento si inserisce in una Twinkly App in costante crescita, che negli ultimi mesi ha introdotto strumenti chiave come la Effects Gallery, pensata per semplificare la gestione di una libreria di effetti sempre più ampia grazie a filtri e funzioni di ricerca avanzate. La possibilità di condividere effetti tramite link dinamico favorisce la collaborazione tra creatori e rafforza la community, mentre le Scenes permettono di salvare e richiamare configurazioni luminose personalizzate per gruppi di dispositivi, anche attraverso i comandi vocali.

A rendere ancora più speciale la stagione natalizia arriva anche Christmas Journey, la nuova collezione esclusiva di sette effetti sviluppati proprio grazie a FX Wizard Enhanced. Ogni effetto rappresenta una tappa di un percorso emozionale che accompagna l’utente verso la piena magia delle feste, passando da atmosfere accoglienti e luminose fino a un finale gioioso e radioso. La collezione non è solo un’esperienza visiva, ma anche una fonte di ispirazione concreta per sfruttare al massimo le nuove potenzialità creative dell’FX Wizard.

Con FX Wizard Enhanced, Twinkly rafforza il proprio ruolo di riferimento nell’illuminazione smart decorativa, offrendo strumenti sempre più evoluti che trasformano ogni spazio, domestico o professionale, in un ambiente espressivo e dinamico. Dalle decorazioni natalizie alle facciate di edifici, dalle case smart ai grandi eventi e parchi a tema, la tecnologia brevettata di Ledworks, azienda italiana fondatrice del brand Twinkly, continua a rendere la luce digitale accessibile, personalizzabile e sorprendente, ben oltre il periodo delle feste.