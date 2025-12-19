Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Published

Twinkly alza ancora l’asticella dell’illuminazione smart con il lancio di FX Wizard Enhanced, la versione più evoluta della funzionalità creativa integrata nella Twinkly App. L’aggiornamento segna un passo decisivo nell’evoluzione dell’ecosistema Twinkly, offrendo maggiore controllo, più ispirazione e nuove possibilità espressive per chi desidera creare atmosfere luminose personalizzate e coinvolgenti.

Leader globale nel settore delle luci LED smart decorative, Twinkly continua a investire sull’innovazione digitale, rendendo l’esperienza d’uso sempre più fluida e reattiva. Con FX Wizard Enhanced, l’interfaccia risulta ottimizzata nelle prestazioni e arricchita da controlli avanzati e pattern raffinati, pensati sia per gli utenti creativi più esperti sia per chi vuole sperimentare effetti luminosi unici in modo intuitivo.

Tra le novità più rilevanti spiccano due nuovi Pattern esclusivi, progettati per ampliare il linguaggio visivo degli effetti Twinkly. Circular crea una rotazione continua dei colori attorno a un centro ideale, generando un movimento ad anello ipnotico e uniforme, mentre Gradient Spiral dà vita a una spirale dinamica in cui rotazione e sfumature cromatiche si fondono in un effetto profondo e fluido, capace di valorizzare qualsiasi installazione luminosa.

FX Wizard Enhanced introduce inoltre un livello di personalizzazione ancora più avanzato, grazie all’evoluzione dei parametri di controllo. La funzione Color Blend consente di gestire con maggiore precisione la velocità di transizione tra i colori, ottenendo sfumature più armoniche e sofisticate. Il pattern Stripes si arricchisce del parametro Warp, che permette di curvare le strisce luminose, mentre Gradient offre nuove possibilità di distorsione delle fasce cromatiche. Anche Plasma evolve, integrando una sezione Colors che permette di selezionare direttamente i colori da utilizzare, per un risultato ancora più mirato.

Questo aggiornamento si inserisce in una Twinkly App in costante crescita, che negli ultimi mesi ha introdotto strumenti chiave come la Effects Gallery, pensata per semplificare la gestione di una libreria di effetti sempre più ampia grazie a filtri e funzioni di ricerca avanzate. La possibilità di condividere effetti tramite link dinamico favorisce la collaborazione tra creatori e rafforza la community, mentre le Scenes permettono di salvare e richiamare configurazioni luminose personalizzate per gruppi di dispositivi, anche attraverso i comandi vocali.

A rendere ancora più speciale la stagione natalizia arriva anche Christmas Journey, la nuova collezione esclusiva di sette effetti sviluppati proprio grazie a FX Wizard Enhanced. Ogni effetto rappresenta una tappa di un percorso emozionale che accompagna l’utente verso la piena magia delle feste, passando da atmosfere accoglienti e luminose fino a un finale gioioso e radioso. La collezione non è solo un’esperienza visiva, ma anche una fonte di ispirazione concreta per sfruttare al massimo le nuove potenzialità creative dell’FX Wizard.

Con FX Wizard Enhanced, Twinkly rafforza il proprio ruolo di riferimento nell’illuminazione smart decorativa, offrendo strumenti sempre più evoluti che trasformano ogni spazio, domestico o professionale, in un ambiente espressivo e dinamico. Dalle decorazioni natalizie alle facciate di edifici, dalle case smart ai grandi eventi e parchi a tema, la tecnologia brevettata di Ledworks, azienda italiana fondatrice del brand Twinkly, continua a rendere la luce digitale accessibile, personalizzabile e sorprendente, ben oltre il periodo delle feste.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Spettacolo

Bresh aggiunge una nuova data al Porto Antico di Genova: “Mare Nostrum” continua il suo viaggio

Spettacolo

Dalle strade di Fasano a Miami: Vins lancia “Ocean Drive” con Tormento e Jasley

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

I PATAGARRI tornano con “SBRONZI FUORI”

Motori

Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Tecnologia

LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

LG ha scelto il CES 2026 per presentare LG Sound Suite, il primo sistema audio modulare al mondo con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect. Un’innovazione...

8 ore ago

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Le riunioni di lavoro, ormai parte integrante della quotidianità professionale, si rivelano per molti italiani un terreno di abitudini singolari, contrasti di genere e...

1 giorno ago

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Con l’arrivo delle feste, tra viaggi, incontri in famiglia e scambio di regali, cresce il desiderio di vivere ogni istante con intensità e autenticità....

1 giorno ago

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

È ufficialmente iniziata la corsa al regalo di Natale perfetto, e quest’anno tra luci, decorazioni e maglioni a tema si aggiunge un tocco tech...

1 giorno ago