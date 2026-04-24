Umarell pubblica il nuovo album 1000%: identità, crescita e provocazione

Umarell torna sulla scena musicale con il suo progetto più ambizioso: 1000%, il quarto album disponibile ora su tutte le piattaforme. Il lavoro arriva dopo una serie di singoli - Carro armato, Bouquet, Sassolini e Dissacrante - che ne hanno anticipato il viaggio sonoro e tematico. La presentazione dal vivo è fissata per il 1 maggio al Covo Club di Bologna, appuntamento imperdibile per i fan e i curiosi della nuova scena indie italiana.

1000% è un disco che racconta la difficoltà e la vulnerabilità di diventare adulti senza essere davvero pronti, un vero e proprio diario emotivo di un ventenne sospeso tra passato e futuro. Il cuore del progetto è la tensione tra fragilità e forza, tra la necessità di apparire invincibili e la consapevolezza di essere profondamente umani. Come spiega Umarell, il titolo rappresenta una corazza fatta di cristallo, di entusiasmo e controllo: non un modo per sentirsi forti, ma per sembrare tali agli altri e soprattutto a se stessi.

L'album è pervaso da temi di lutto, rabbia, ironia e ricerca di fede, e ogni traccia è una reazione a questi vissuti. In Carro armato si costruisce un'armatura emotiva, Bouquet trasforma il dolore in rito collettivo, mentre Sassolini difende il valore dell'innocenza. Il tutto prende vita in una tracklist sfaccettata, che va da ballate confessionali a brani più taglienti e polemici come Dissacrante, una critica diretta allo stato della musica e del giornalismo contemporaneo. Prodotto da Carlo Corbellini, il brano si distingue per il suo approccio frontale e il videoclip firmato da Lorenzo Vai e Martin Giovannella.

Dal punto di vista sonoro, 1000% mette insieme arrangiamenti acustici e digitali: violini ed autotune, chitarre elettriche e 808, folk e distorsioni create per portare l'ascoltatore dentro un viaggio senza confini di genere. L'efficacia degli arrangiamenti si riflette anche nella scelta della copertina: Umarell in primo piano con un vestito zebrato della madre e il volto coperto da un alone nero, simbolo di dolore e perdita d'innocenza. L'immagine, volutamente imperfetta, nasce da una doppia fotografia che riflette il messaggio centrale del disco: la bellezza delle imperfezioni e la forza della vulnerabilità.

Dietro il nome Umarell c'è Martin Giovannella, musicista e produttore bolognese già noto per i suoi progetti precedenti. Il percorso discografico inizia nel 2023 con l'album CANTIERE, prosegue con BOLOGNA! - omaggio alla città natale - e si evolve con ROCK & ROLL, un lavoro electroclash definito da ironia, club-banger e collaborazioni emergenti. Dal 2025 l'arrivo del batterista Gumo amplia gli show dal vivo, portando energia su palchi nazionali come Covo Club, Circolo Magnolia e Magazzino sul Po, senza dimenticare tappe internazionali tra New York e Lugano. Il percorso live è arricchito dal format La Festa Umarell, dedicato agli artisti emergenti e da recenti aperture a nomi come Deki Alem e Tredici Pietro.

Il nuovo album rappresenta la sintesi di un anno e mezzo di cambiamenti, studi e crisi personali, segnando il passaggio tra adolescenza e mondo adulto. Il viaggio di Umarell, fatto di autenticità, coraggio e ironia, invita l'ascoltatore a riflettere sulla propria identità e sulle strategie per non crollare sotto il peso della crescita.