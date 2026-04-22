Umarell annuncia il nuovo album 1000%: uscita il 24 aprile e release party a Bologna

Umarell, rivelazione della scena indie elettronica bolognese, annuncia l'arrivo del suo quarto e più ambizioso album dal titolo 1000%, disponibile ovunque dal 24 aprile e già in pre-order in edizione vinile rosso. Dopo i singoli di anticipazione Carro Armato, Bouquet, Sassolini (in collaborazione con Dacota) e Dissacrante, il cantautore e produttore promette un progetto denso e intenso.



La tracklist dell'album abbraccia quattordici brani, ognuno rappresentativo di una diversa reazione alla crescita personale: tra questi spiccano titoli come Coccoline, Nudo, Acido, Il grande e GROSSO uomo, oltre al già citato Dissacrante. Un disco che, nelle parole dell'artista, racconta il momento in cui si diventa grandi senza essere pronti. È un lavoro di identità, autodifesa e cambiamento. È una cronaca vulnerabile di un ventenne che si ritrova sul filo tra ciò che era e ciò che sta diventando: tra il bambino che sognava e l'adulto che si sta costruendo per sopravvivere.



1000% si configura come un vero e proprio diario musicale, attraversato da lutto, rabbia, ironia e fede, dove la fragilità convive con una forza ostentata. Le canzoni nascono da una tensione costante tra entusiasmo e controllo, offrendo un ritratto sincero e crudo del passaggio tra adolescenza e maturità, dal liceo all'università, dalla cameretta al mondo adulto.



Il sound del disco mescola trame spoglie e confessionali a momenti distorti e nervosi, arricchendosi di folk, cori comunitari, chitarre acustiche ed elettriche, 808 e melodie contaminate da elettronica e autotune. La copertina vede Umarell in primo piano con un vestito zebrato della madre e il volto coperto da un alone nero: un simbolo di dolore, rabbia e perdita d'innocenza. Lo scatto nasce da una foto imperfetta, volutamente fragile, riflesso delle tematiche centrali del disco.



L'album verrà presentato il 1 maggio con uno speciale release party al Covo Club di Bologna. I biglietti sono già disponibili e l'evento promette di essere un momento chiave della nuova stagione musicale dell'artista.



Umarell, alias di Martin Giovannella, ha saputo distinguersi dal 2023 miscelando indie, elettronica, grime, drum and bass e trip-hop, senza perdere lo spirito ironico e provocatore che caratterizza le sue produzioni. Dopo il concept album BOLOGNA! e le esperienze live tra Italia, New York e Lugano, l'avventura prosegue con una crescente esposizione sui media e palchi sempre più importanti. L'ultima stagione ha visto esibirsi anche al Poplar Festival e portare avanti il format La Festa Umarell, dedicato agli artisti emergenti.



Con 1000% Umarell si conferma voce autentica e inconfondibile di una generazione in bilico tra sogno e disillusione, identità e cambiamento.