Una Notte Magica a Roma: Brunori Sas incanta il Circo Massimo per i 15 anni di carriera

Una notte magica ha animato il cielo di Roma ieri sera, quando Brunori Sas ha portato il suo universo cantautorale al Circo Massimo per la prima volta. Un evento speciale, il primo di due concerti LIVE CON ORCHESTRA, organizzato da Vivo Concerti. La seconda tappa è attesa per il 3 ottobre 2025 all’Arena di Verona.

Nel cuore della capitale, davanti a migliaia di fan entusiasti, Brunori Sas ha regalato due ore di musica ed emozioni, celebrando i quindici anni della sua carriera. L’esibizione è stata un mix di intimità e collettività, mettendo in risalto la magia della condivisione musicale e la sinergia tra orchestra e band. Brunori Sas ha descritto l’evento con parole poetiche: «L’ho pensato un po’ come si scrive un film: si parte da fuori e si finisce dentro. O forse il contrario. Si attraversano i dubbi, le domande, i silenzi. E intanto si canta. Perché cantare, certe volte, è il modo più onesto che ho per dire le cose. Non per dare risposte, ma per farle risuonare. Perché se la paura non la puoi eliminare, almeno puoi parlarci insieme.»

La serata ha visto la presenza di ospiti d’eccezione come Dimartino, Fiorella Mannoia, Emma Nolde e Riccardo Sinigallia. Momenti unici hanno costellato la setlist, come l’esecuzione di “L’albero delle noci,” già Disco D’Oro, e l’emozionante omaggio a Lucio Dalla con “L’anno che verrà”, eseguito nel gran finale con tutti gli ospiti sul palco.

Gli arrangiamenti, curati da Stefano Amato e Mirko Onofrio con la supervisione di Massimo Palermo, hanno dato nuova vita ai successi di Brunori Sas. Supportato dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, Brunori ha creato un’atmosfera unica sul palco. «Lavorare con l’orchestra è stata un’esperienza straordinaria perché è sempre più raro vedere su un palco un’umanità che è in armonia e che si muove in maniera corale, facendo proprio notare come a volte questa umanità, l’essere insieme degli uomini, possa creare cose meravigliose.»

Dopo il trionfo a Roma, Brunori Sas è pronto a portare la sua musica in tutta Italia con il L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE 2025. Diciassette date, da giugno ad agosto, nei principali festival e arene all’aperto del paese. I biglietti sono acquistabili su circuiti autorizzati, garantendo un’ulteriore estate di emozioni per il fedele pubblico di Brunori Sas.