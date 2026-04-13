Un’ascesa inarrestabile: 120 anni fa la millesima Opel segnava l’inizio di una lunga storia automobilistica

Esattamente centoventi anni fa, nel marzo del 1906, dalle linee di produzione Opel usciva la millesima automobile, una 16/18 HP. Un traguardo che oggi rappresenta non solo un simbolo di longevità industriale, ma anche una tappa importante nella trasformazione tecnologica e stilistica del marchio tedesco. Dal 1899, anno di nascita della prima vettura Opel, fino ai milioni di esemplari prodotti nel corso del Novecento, la crescita del brand è stata una vera “ascesa inarrestabile”.

La 16/18 HP, realizzata tra il 1904 e il 1906, era una vettura figlia dei primi esperimenti automobilistici del secolo scorso. Appartenente alla famiglia “System Darracq”, condivideva il telaio con i modelli 12 HP e 14 HP, mantenendo la stessa struttura in lamiera metallica che costituiva il pianale. Montava sospensioni ad assali rigidi con molle a balestra semiellittiche, una soluzione all’epoca consolidata ma affidabile. Il motore da 18 cavalli (13 kW) derivava da quello della 20/22 HP, con un originale schema a quattro cilindri, lubrificazione a pompa azionata dal propulsore e distribuzione ad asse a camme. La trasmissione prevedeva un albero cardanico e una frizione a cono in pelle, con un cambio a tre marce – una tecnologia d’avanguardia per i tempi.

Trent’anni più tardi, nel 1936, la fabbrica di Rüsselsheim celebrava un nuovo traguardo: la 500millesima Opel. Questa volta il modello protagonista era la Opel Olympia, introdotta nel 1935. La vettura, dedicata ai Giochi Olimpici di Berlino, segnò una vera svolta industriale: fu la prima in Germania a utilizzare una carrozzeria portante in acciaio prodotta in serie, con il vantaggio di unire leggerezza e rigidità a un prezzo accessibile. Equipaggiata inizialmente con un motore da 1.3 litri e 29 CV (21 kW), fu poi aggiornata con un propulsore da 1.5 litri e 37 CV (27 kW), in grado di raggiungere i 110 km/h.

La Opel Olympia rappresentò una combinazione di innovazione, efficienza e modernità: la produzione della versione 1.3 toccò quota 81.661 unità, mentre la 1.5 raggiunse le 87.214 nel 1940. Il successo fu amplificato da un evento mediatico senza precedenti. Nel 1936, per celebrare la 500millesima vettura, Opel decise di trasportare una Olympia all’interno del dirigibile Hindenburg, che la portò fino a Rio de Janeiro. L’auto volò, letteralmente, sui cieli del mondo, divenendo la prima “automobile volante” della storia.

Sessant’anni dopo la prima pietra miliare, nel 1956, Opel festeggiava un altro risultato straordinario: la duemilionesima vettura prodotta. Protagonista dell’evento fu una Opel Kapitan dorata, una berlina elegante che simboleggiava il boom economico europeo del dopoguerra. La quinta serie, lanciata nel 1955 e conosciuta come “Modello 1956”, sfoggiava una calandra ovale più grande e una linea più raffinata rispetto al modello precedente.

I cambiamenti non si limitarono all’estetica. Sotto il cofano batteva un motore a sei cilindri da 75 CV (56 kW), abbinato un cambio a tre marce completamente sincronizzato che divenne presto disponibile anche con una quarta “lunga” per una guida più fluida. L’allestimento “L”, introdotto successivamente, arricchì ulteriormente l’abitacolo con dettagli cromati e sedili singoli anteriori che sostituivano la precedente panchetta a tre posti. Tra il 1953 e il 1957 furono prodotte 92.555 Opel Kapitan, un numero che confermò la solidità e l’affidabilità del marchio nel segmento medio-alto.

Centoventi anni di storia non sono solo una testimonianza di longevità, ma anche di innovazione continua. Dalla 16/18 HP, simbolo dei primi passi dell’automobile, alla Olympia, pioniera della carrozzeria portante, fino alla Kapitan, emblema dell’eleganza tedesca del dopoguerra, Opel ha saputo anticipare le tendenze e adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Oggi, ricordare la millesima automobile prodotta nel 1906 significa celebrare una tradizione industriale che affonda le radici nella storia europea dell’automobile. L’ascesa inarrestabile di Opel continua, spinta da un’eredità di innovazione che ha segnato più di un secolo di mobilità.