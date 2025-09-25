Connect with us

V-Sneakers Vaneda con suola Michelin: il ritorno in città ha un nuovo passo

Published

Dopo le vacanze estive, la città ci accoglie con la sua energia frenetica e la voglia di ripartire con slancio. A interpretare al meglio questo mood arrivano le V-Sneakers di Vaneda, un modello che unisce performance tecnica e design contemporaneo, pensato per chi non vuole rinunciare né allo stile né al comfort.

Le nuove sneaker firmate Vaneda sono leggere, traspiranti e confortevoli, caratteristiche che le rendono perfette per accompagnare ogni momento della giornata, dal tragitto in metro alla pausa al parco, passando per le ore in ufficio fino all’aperitivo serale. Non semplici scarpe, ma un vero e proprio alleato urbano per chi affronta la città con dinamismo.

A fare la differenza è la suola Michelin con tecnologia esclusiva Fiberlite, un dettaglio che eleva le V-Sneakers a un livello superiore. Grip e flessibilità diventano così elementi essenziali, capaci di garantire stabilità e sicurezza anche nelle cosiddette “giungle metropolitane”, dove ogni passo può rivelarsi una sfida.

Oltre alla tecnologia, Vaneda non dimentica l’estetica: la tomaia in tessuto tecnico con inserti in pelle e i dettagli curati trasformano queste sneakers in un accessorio capace di parlare di personalità e stile. Sono pensate per chi rientra in città con il desiderio di movimento, di nuove avventure e con la voglia di raccontarle e condividerle.

Le V-Sneakers Vaneda non sono soltanto una scelta di moda, ma una dichiarazione di intenti: vivere la quotidianità con energia, comfort e carattere. Una scarpa che porta la qualità tecnica del marchio italiano nel cuore dell’esperienza urbana, rendendo ogni passo più sicuro e ogni outfit più contemporaneo.

