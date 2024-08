Valerio Piccolo: disponibile in radio e in digitale “SENSO”

Il talentuoso cantautore e musicista Valerio Piccolo ha recentemente rilasciato il suo nuovo singolo “Senso”, disponibile in radio e in digitale, che anticipa l’uscita del suo prossimo album. Il brano, prodotto da Pino Pecorelli, invita gli ascoltatori ad immergersi in una delicata esplorazione della quotidianità e dei piccoli gesti spesso trascurati, trasformandoli in tasselli fondamentali nella ricerca del significato della vita.

“Senso” non solo rappresenta un viaggio nelle sfumature della vita di tutti i giorni, ma è anche il brano originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, “Parthenope”, presentato al 77° Festival di Cannes. Questa coinvolgente sinergia tra la musica di Valerio Piccolo e il cinema di Sorrentino promette di regalare emozioni intense al pubblico.

Il videoclip di “Senso”, diretto da Francesca Romana Zanni e con la fotografia di Alessio Saglio e gli effetti speciali di Simone Saglio, offre uno sguardo intrigante sulla quotidianità, completando l’esperienza sensoriale offerta dalla canzone.

Valerio Piccolo, nato a Caserta e attivo tra Roma e New York, vanta una carriera multi-facetica che spazia dalla musica alla traduzione e adattamento per libri, teatro e cinema. Collaborazioni con artisti internazionali, come Suzanne Vega, e progetti innovativi come “Poetry”, in cui ha musicato poesie di autori celebri, dimostrano la versatilità e la profondità artistica di Piccolo.

Non solo un musicista di successo, Valerio Piccolo è anche un traduttore di talento, con oltre 350 film all’attivo, lavorando con registi di fama mondiale come Steven Spielberg, Quentin Tarantino e Roman Polanski. I suoi adattamenti premiati e la sua presenza su palchi nazionali e internazionali testimoniano il suo impegno e la sua abilità nel mondo dell’arte e della cultura.