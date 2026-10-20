Verità Nascoste: Milano nella morsa degli scontri e nuovi sviluppi sul caso Garlasco

Saranno sotto i riflettori i recenti scontri avvenuti a Milano e la crescente preoccupazione per la violenza giovanile. Nella puntata di questa sera di Verità Nascoste, il programma di Videonews condotto da Milo Infante su Retequattro, si cercherà di analizzare le radici di un fenomeno che continua a destare allarme tra cittadini e istituzioni. Attenzione particolare sarà dedicata agli episodi violenti dell'ultimo weekend, che hanno puntato nuovamente l'attenzione sui comportamenti rischiosi tra le nuove generazioni, sulle responsabilità e sulle possibili azioni di prevenzione.



Tra i casi di cronaca si affronterà anche quello della cosiddetta banda della minicar, composta da giovanissimi protagonisti di atti di insicurezza urbana. Il tema del disagio adolescenziale rimane centrale, insieme alla discussione sul ruolo delle famiglie e delle istituzioni nello sviluppo di strumenti efficaci per contrastare il fenomeno.



Spazio anche alla vicenda di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata lo scorso 23 agosto a Riposto. Le indagini sono tuttora in corso, con nuovi elementi che aprono a possibili sviluppi. In studio intervista esclusiva a Tony Proietto e al suo avvocato, Ivan Siragusa.



L'approfondimento prosegue con un'ampia pagina dedicata al delitto di Garlasco. Saranno presentati gli ultimi aggiornamenti dell'inchiesta e l'analisi delle consulenze tecniche che stanno alimentando il confronto giudiziario e mediatico. Gli accertamenti compiuti sulla scena del crimine continuano a sollevare interrogativi e a stimolare il dibattito pubblico.



La puntata si preannuncia come un'occasione fondamentale per interrogarsi sui problemi della società contemporanea, dal disagio giovanile alla ricerca della verità nei grandi casi irrisolti.