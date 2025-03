Volkswagen ID. EVERY1: il futuro compatto della casa di Wolfsburg

Volkswagen continua la sua offensiva elettrica con la ID. EVERY1, un prototipo che incarna il nuovo linguaggio stilistico del marchio e si posiziona nel segmento della Polo. Dopo il debutto della ID. 2all, questa compatta elettrica rappresenta un passo avanti nella democratizzazione della mobilità elettrica, combinando un design innovativo con soluzioni tecnologiche avanzate.

L’ID. EVERY1 si distingue per una presenza su strada imponente e sicura, frutto di proporzioni attentamente bilanciate. La stance, ovvero la stabilità visiva della vettura, viene enfatizzata dai passaruota scolpiti e dalle grandi ruote da 19 pollici, che donano un aspetto possente. Il robusto montante C posteriore, elemento stilistico ereditato dalla leggendaria Golf, rafforza ulteriormente questa sensazione di equilibrio e dinamismo. Con una larghezza di 1.816 mm, una lunghezza di 3.880 mm e un’altezza di 1.490 mm, la ID. EVERY1 si posiziona tra la up! e la Polo, offrendo dimensioni compatte ma con un carattere deciso.

Il nuovo corso stilistico di Volkswagen punta sulla linearità e sull’assenza di fronzoli, con superfici pulite e dettagli essenziali. La linea dei finestrini dritta, reminiscenza della prima Golf, si fonde armoniosamente con la struttura della carrozzeria, creando un effetto di continuità. Gli elementi superflui vengono eliminati, permettendo alla vettura di mantenere un design sempre attuale e pregiato. Questo approccio garantisce alla ID. EVERY1 un’aura da icona, proprio come i modelli Volkswagen più celebri.

Un aspetto fondamentale del linguaggio stilistico della ID. EVERY1 è il concetto di simpatia, reso tangibile attraverso proporzioni armoniose e dettagli studiati per creare un’interazione emotiva con il proprietario. Il design segue la regola della sezione aurea, un principio estetico utilizzato anche da Leonardo da Vinci, che crea una suddivisione visiva piacevole ed equilibrata tra la carrozzeria e la linea dei finestrini. I fari a LED “ammiccanti” e la calandra stilizzata regalano un volto espressivo alla vettura, enfatizzato dalle sequenze luminose animate Welcome e Goodbye. Anche la parte inferiore del paraurti anteriore e posteriore richiama un sorriso, sottolineando il carattere accogliente della ID. EVERY1.

Un dettaglio distintivo del design è il Flying Roof Concept, una soluzione innovativa che vede il tetto ribassato al centro senza compromettere lo spazio interno. Questo elemento dona alla vettura un look inconfondibile, migliorando al contempo l’aerodinamica e, di conseguenza, l’autonomia. Il posteriore sfoggia una terza luce del freno ben visibile, mentre i cerchi in lega da 19 pollici, neri con dettagli bianchi a contrasto, contribuiscono a rafforzare il carattere iconico del modello.

L’abitacolo della ID. EVERY1 è un concentrato di innovazione e comfort. Materiali di alta qualità e una disposizione intelligente degli spazi permettono di creare un ambiente moderno e accogliente. Le superfici morbide e i colori caldi sono accompagnati dall’uso di materiali riciclati, come le bottiglie in PET. Grazie alla piattaforma MEB con trazione anteriore, la ID. EVERY1 offre lo stesso spazio interno di una Polo, nonostante le dimensioni più compatte.

Il cruscotto è dominato dal display touch centrale, affiancato da tasti ergonomici per la gestione del clima e dell’infotainment. Il volante multifunzione a due razze riprende la geometria dei comandi disposti nell’abitacolo, mentre la plancia lato passeggero è personalizzabile con un tablet o un vano portaoggetti. Un dettaglio ingegnoso è rappresentato dalla consolle centrale mobile, che può essere spostata verso i sedili posteriori per offrire maggiore versatilità.

La ID. EVERY1 è progettata per adattarsi a diverse esigenze di utilizzo. I sedili posteriori e il sedile del passeggero possono essere ribaltati in varie configurazioni, permettendo di trasportare oggetti ingombranti o creare uno spazio dedicato agli animali domestici. Questo approccio rende la ID. EVERY1 un’auto perfetta per la quotidianità, capace di combinare innovazione, emozione e funzionalità.