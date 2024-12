Volvo EX30: il SUV compatto che ridefinisce la sicurezza stradale

Volvo continua a dimostrare la sua leadership nella sicurezza automobilistica con il nuovo EX30, il più piccolo SUV mai prodotto dall’azienda svedese. Nonostante le dimensioni compatte, questo veicolo completamente elettrico è un vero e proprio ambasciatore della tradizione Volvo in fatto di sicurezza. A conferma di ciò, l’EX30 ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP, uno dei principali programmi indipendenti per la valutazione della sicurezza delle auto in Europa.

L’EX30 è stato progettato per garantire la massima protezione a guidatori e passeggeri anche nelle situazioni più complesse. Grazie a oltre 50 anni di ricerca su incidenti reali, Volvo ha sviluppato un sistema di sicurezza che combina tecnologie di ritenuta all’avanguardia e un design strutturale che supera spesso i requisiti dei test ufficiali. Questi standard interni estremamente rigorosi preparano i veicoli Volvo ad affrontare scenari reali ben più complessi di quelli previsti dai test standardizzati.

Oltre a garantire un’elevata protezione passiva, l’EX30 offre una serie di avanzate funzionalità di sicurezza attiva. Tra queste, spicca il sistema avanzato di allerta per il conducente, di serie su tutti i modelli. Questo sistema monitora l’attenzione del guidatore e interviene quando rileva segnali di stanchezza o distrazione.

In un contesto urbano, il SUV si distingue per il sistema di frenata automatica agli incroci, progettato per prevenire o mitigare collisioni quando un altro veicolo attraversa inaspettatamente la traiettoria dell’EX30. In tal caso, il sistema interviene automaticamente per fermare l’auto, riducendo il rischio di impatto.

Un’altra innovazione è l’allarme per l’apertura delle portiere, che avvisa con segnali visivi e acustici se si sta per aprire una porta davanti a un ciclista o un altro veicolo in arrivo. Questo sistema può contribuire a ridurre significativamente gli incidenti causati dall’apertura improvvisa delle portiere, noti come “dooring”, che rappresentano una causa comune di incidenti per i ciclisti.

Con l’EX30, Volvo dimostra che non è necessario sacrificare la sicurezza per avere un’auto compatta e sostenibile. Questo SUV rappresenta una scelta ideale per chi cerca un veicolo adatto agli spazi urbani, senza rinunciare agli alti standard di protezione e innovazione tecnologica che caratterizzano il marchio Volvo.