Le wasabi tornano con Polaroid: il nuovo singolo synth-pop tutto da ascoltare

Disponibile dal 17 aprile 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio, arriva Polaroid, il nuovo singolo delle wasabi, trio romano tutto al femminile che sta riscuotendo crescente attenzione nella scena synth-pop italiana. Il brano porta con sé una riflessione profonda sul significato dei ricordi, mescolando atmosfere sognanti e un mood acidulo che richiama le opening degli anime giapponesi. Ogni strofa diventa uno scatto destinato a sbiadire, in un testo fortemente visivo e ricco di suggestioni.



Polaroid si configura come la colonna sonora ideale per chi sceglie di vivere il presente senza voltarsi indietro, tra malinconia e leggerezza. Le wasabi, composte da Chiara Sella, Alessandra Garofalo e Simona Mellone, propongono un sound spaziale e moderno che accompagna con delicatezza il racconto delle emozioni: I ricordi sono fotografie della nostra identità, ma a volte è necessario lasciarli andare, dimenticare e rivivere gli eventi come se fosse la prima volta. È forse l'unico modo per non lasciarsi travolgere dalla caducità degli attimi, dal tempo che scorre con la stessa facilità con cui si ascolta una canzone di cui, poco dopo, non si ricordano più le parole. Cosa resta di un bacio al sapore di sale, se la memoria scivola via come un'onda?



La produzione del brano è firmata da Jurij Cirone, mentre il testo è curato da Chiara Sella. Come spesso accade nella loro discografia, le wasabi fondono sonorità elettroniche a elementi pop, continuando il percorso iniziato con l'EP d'esordio Verde e proseguito con brani come Purple Beach e Connessioni Instabili.



Dalla fondazione nel 2020, il trio si è fatto notare per le esibizioni in numerosi festival e locali, tra cui Officina Pasolini, San Marino Comics e We Make Future, e per la presenza su testate importanti come La Repubblica e Sky TG24. Dopo l'esperienza come "sfidanti" al Music for Change di Musica contro le Mafie e l'apertura ai Management del Dolore Post-Operatorio, le wasabi consolidano la loro posizione con Polaroid, confermandosi tra le realtà emergenti più interessanti del synth-pop italiano.



Polaroid esce per Piuma Dischi, arricchendo una discografia in crescita e promettendo di diventare un brano iconico per chi cerca una soundtrack fresca ma già intrisa di nostalgia.