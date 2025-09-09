X FACTOR 2025: da giovedì 11 la nuova edizione

La passione e il talento si accendono con X Factor 2025! A partire da giovedì 11 settembre, lo spettacolo musicale più amato torna su Sky e in streaming su NOW, sempre a portata di mano on-demand. Un’esperienza rivitalizzata attende gli spettatori, con una giuria del tutto nuova che promette di sorprendere e intrattenere.

Al tavolo dei giudici, quest’anno, vedremo delle vere icone: Achille Lauro, il carismatico rapper e artista poliedrico; Jake La Furia, una leggenda del rap italiano; Paola Iezzi, artista pop di grande esperienza; e il debutto assoluto di Francesco Gabbani, celebre per la sua energia e creatività musicale. Questa nuova giuria promette di portare un mix di diversità e dinamismo che eleverà la competizione a nuovi livelli.

A guidare lo show, torna la talentuosa Giorgia, pronta a condurre il pubblico attraverso un viaggio musicale indimenticabile. L’edizione 2025 offrirà tre puntate dedicate alle audizioni, seguite da due serate di Bootcamp, che introdurranno un nuovo meccanismo di selezione. Inoltre, le fasi finali delle Last Call si preannunciano come le più emozionanti di sempre.

Per il gran finale, X Factor tornerà nella suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli, creando un palcoscenico mozzafiato per le esibizioni dei migliori talenti.