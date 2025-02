A partire dal 3 febbraio 2025, Xavier Peugeot è stato nominato CEO di DS Automobiles. Xavier Peugeot, 60 anni, che ha conseguito un master in management e un master rispettivamente presso l’Università La Sorbonne di Parigi e l’Università Paris Dauphine, è entrato a far parte del Gruppo PSA Peugeot Citroën nel 1994.

Ha ricoperto diversi incarichi nel settore delle vendite e del marketing, tra cui quello di Direttore della filiale Peugeot dei Paesi Bassi tra il 2005 e il 2007 e di Direttore del Marketing e Comunicazione del marchio Peugeot dal 2009 al 2011. Nel 2012, in qualità di Direttore Prodotto Peugeot, ha dato un contributo importante alla costruzione di una gamma coerente e globale per il Marchio. Nel 2014 ha assunto la Direzione del prodotto Citroën, guidando il rinnovamento di una gamma progettata per rendere la mobilità accessibile a tutti. Nel 2019 è stato nominato Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali, per PSA e poi per Stellantis.

Dal 3 febbraio 2025, Xavier Peugeot è stato nominato CEO del marchio DS Automobiles, succedendo a Olivier François che prosegue con altri incarichi strategici all’interno di Stellantis. Xavier Peugeot riporta a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer of Stellantis per Enlarged Europe.